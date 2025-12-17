Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu a atras atenția unei țări întregi. Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare la nivelul societății, mai ales după ce apropiații au declarat că femeia se izolase în ultima perioadă, iar partenerul ei mult mai tânăr părea să îi controleze telefonul. Întrebări s-au născut și după ce înmormântarea fostei ministre a Justiției a părut un proces extrem de grăbit, pentru care s-au sărit pași esențiali, cum ar fi autopsia. După mediatizarea morții misterioare a Rodicăi Stănoiu, mai multe persoane publice, printre care și Carmen Harra, au comentat pe marginea subiectului.

Ce spune Carmen Harra despre partenerul mai tânăr al Rodicăi Stănoiu

Autoritățile au decis exhumarea trupului neînsuflețit al fostei ministre și realizarea unei necropsii, pentru a stabili în ce condiții a survenit moartea.

În acest context, în care multe semne de întrebare planează încă asupra cazului, Carmen Harra a vorbit despre partenerul fostei demnitare, acuzat de apropiați că ar fi orchestrat izolarea acesteie de lume. și numerolog, Carmen Harra a descris comportamentul bărbatului ca fiind unul extrem de manipulator, care a făcut orice i-a stat în putință pentru a-și atinge scopul.

„El nu are empatie, el are o problemă antisocială. Deci el nu se vede sub ochii societății, el crede că are toate drepturile și este extrem de controlator”, a spus Carmen Harra în cadrul unui , cu Adriana Bahmuțeanu.

De ce crede Carmen Harra că Marius Calotă a ales să rămână lângă Rodica Stănoiu

Carmen Harra a reiterat ideea propragată în ultimele zile, în spațiul public, aceea că Marius Calotă, partenerului Rodicăi Stănoiu, a urmărit să pună mâna pe averea impresionantă a femeii. Bărbatul ar fi urmărit să își asigure un trai lipsit de griji.

„Deci el a luat-o în gheara lui și a închis-o într-o existență în care nu exista decât el cu o singură intenție, părerea mea, să poată să pună mâna pe tot ce era. El a văzut acolo oportunitatea ca el să își facă o viață foarte bună”, a mai spus ea.

Se pare că nu ar fi prima relație a lui Calotă cu o femeie mai în vârstă decât el. Psiholoaga consideră că bărbatul nu poate avea o relație sănătoasă din punct de vedere emoțional cu o femeie, ci va căuta mereu o figură maternă în persoana de lângă el.

„Următoarea femeie din viața lui va fi tot o femeie în vârstă, pentru că el nu poate să aibă relații normale, emoționale cu o femeie de vârsta lui. El are nevoie de figura asta maternă”, a adăugat Carmen Harra.

Declarațiile apărute în mediul online amplifică misterul din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Întrebările se vor clarifica abia după realizarea noii necropsii și analizarea rezultatelor.