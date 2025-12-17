B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă

„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 15:07
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Sursa Foto: Captură Video/ YT -AntenaStars
Cuprins
  1. Sprijinul comunității baptiste pentru Irinel Columbeanu
  2. Irinel Columbeanu încă are restanțe la azil

Irinel Columbeanu, fostul milionar aflat de doi ani într-un azil, a găsit o nouă sursă de sprijin și inspirație la Biserica Baptistă. De când s-a alăturat comunității, viața sa a luat o turnură surprinzătoare. Află cum îl ajută frații de la biserică.

Sprijinul comunității baptiste pentru Irinel Columbeanu

După o viață tumultoasă, Irinel Columbeanu a decis să se dedice credinței. Această schimbare nu a trecut neobservată, mai ales în rândul celor care îl cunosc de multă vreme. Frații de la Biserica Baptistă l-au primit cu brațele deschise, ajutându-l să își reconstruiască viața spirituală.

Ion Cassian, directorul azilului în care locuiește Columbeanu, a declarat că implicarea comunității este benefică pentru Irinel Columbeanu.

„De când s-a pocăit, de când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel este vioi ca un tinerel, are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. De exemplu, sâmbăta, vor veni, la el, aici, la azil, și îi vor și citi din Biblie, va fi invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos.

Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui. Crăciunul însă îl vom petrece aici, la azil, împreună. (…) Noi avem grijă de Irinel, are aici și nutriționist, la fel ca ceilalți pensionari, este îngrijit, spălat”, a spus Ion Cassian, pentru Click!

Irinel Columbeanu încă are restanțe la azil

Întrebat dacă biserica îl va ajuta și cu bani pe Irinel Columbeanu, Ion Cassian a răspuns: „Vom vedea, pe viitor, încă nu mi s-a comunicat. Irinuca l-a mai ajutat pe tatăl ei cu ceva bani, dar el încă mai are restanțe, aici, la azil. Are o pensie mică, de vreo 2.000 de lei, din care banca îi oprește o parte. La noi cazarea și masa costă lunar peste 4.500 de lei”.

Tags:
Citește și...
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Monden
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
Monden
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Monden
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Monden
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Monden
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Monden
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Monden
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Monden
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Ultima oră
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
15:39 - Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
15:35 - De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
15:35 - Accident rutier în județul Cluj. Un TIR care transporta 200 de porci s-a răsturnat pe E81 (VIDEO)
15:30 - Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online