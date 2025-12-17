Irinel Columbeanu, fostul milionar aflat de doi ani într-un azil, a găsit o nouă sursă de sprijin și inspirație la Biserica Baptistă. De când s-a alăturat comunității, viața sa a luat o turnură surprinzătoare. Află cum îl ajută frații de la biserică.

Sprijinul comunității baptiste pentru Irinel Columbeanu

După o viață tumultoasă, Irinel Columbeanu a decis să se dedice credinței. Această schimbare nu a trecut neobservată, mai ales în rândul celor care îl cunosc de multă vreme. Frații de la Biserica Baptistă l-au primit cu brațele deschise, ajutându-l să își reconstruiască viața spirituală.

Ion Cassian, directorul azilului în care locuiește Columbeanu, a declarat că implicarea comunității este benefică pentru Irinel Columbeanu.

„De când s-a pocăit, de când la Biserica Baptistă, Irinel este vioi ca un tinerel, are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. De exemplu, sâmbăta, vor veni, la el, aici, la azil, și îi vor și citi din Biblie, va fi invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos.

Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui. Crăciunul însă îl vom petrece aici, la azil, împreună. (…) Noi avem grijă de Irinel, are aici și nutriționist, la fel ca ceilalți pensionari, este îngrijit, spălat”, a spus Ion Cassian, pentru

Irinel Columbeanu încă are restanțe la azil

Întrebat dacă biserica îl va ajuta și cu bani pe Irinel Columbeanu, Ion Cassian a răspuns: „Vom vedea, pe viitor, încă nu mi s-a comunicat. Irinuca l-a mai ajutat pe tatăl ei cu ceva bani, dar el încă mai are restanțe, aici, la azil. Are o pensie mică, de vreo 2.000 de lei, din care banca îi oprește o parte. La noi cazarea și masa costă lunar peste 4.500 de lei”.