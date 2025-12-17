B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii

Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 12:31
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Roxana Nemeș a renunțat pentru moment la încercarea de a găsi bonă pentru gemenii ei. Sursa foto: Roxana Nemes / Facebook
Cuprins
  1. De ce Roxana Nemeș nu are bonă în prezent
  2. Copiii Roxanei Nemeș sunt foarte diferiți, deși sunt gemeni
  3. De ce Roxana Nemeș încă nu și-a botezat copiii

Roxana Nemeș s-a dedicat complet rolului de mamă, fiind prezentă în fiecare moment alături de gemenii săi. Încercările de a găsi o bonă potrivită s-au soldat cu dezamăgiri pentru proaspăta mămică. Roxana a dezvăluit că a întâlnit bone care nu au reușit să se ridice la standardele sale de îngrijire și atenție, ceea ce a condus la decizia de a renunța temporar la această opțiune.

De ce Roxana Nemeș nu are bonă în prezent

„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei. Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu.

Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a susținut Roxana Nemeș, pentru SpyNews.

Copiii Roxanei Nemeș sunt foarte diferiți, deși sunt gemeni

Întrebată cum sunt gemenii, vedeta a răspuns: „Niciunul nu e mai răsfățat, vorbim de câteva luni, au două luni, dar băiețelul are așa nevoie de atașament, iar fetița doarme foarte mult. Am o fetiță foarte cuminte, încontinuu zâmbește. Sunt foarte diferiți”.

De ce Roxana Nemeș încă nu și-a botezat copiii

Botezul gemenilor, un eveniment mult așteptat de familie, a fost amânat pentru anul viitor. Roxana a explicat că lipsa timpului și perioada de post au fost factorii principali care au dus la această decizie. Cu toate acestea, pregătirile pentru petrecere au început deja, iar familia așteaptă cu nerăbdare să celebreze acest moment special.

„Botezul va fi după post, pentru că nu am avut timp să organizăm totul până acum. Ar fi fost și foarte micuți, dar acum deja ne ocupăm, ne ocupăm intens de botez”, a mai spus Roxana Nemeș, pentru SpyNews.

Tags:
Citește și...
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Monden
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Monden
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Monden
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Monden
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Monden
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Monden
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Monden
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Monden
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Ultima oră
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
11:59 - Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren
11:57 - Panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3