Roxana Nemeș s-a dedicat complet rolului de mamă, fiind prezentă în fiecare moment alături de . Încercările de a găsi o bonă potrivită s-au soldat cu dezamăgiri pentru proaspăta mămică. Roxana a dezvăluit că a întâlnit bone care nu au reușit să se ridice la standardele sale de îngrijire și atenție, ceea ce a condus la decizia de a renunța temporar la această opțiune.

De ce Roxana Nemeș nu are bonă în prezent

„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei. Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu.

Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a susținut Roxana Nemeș, pentru

Copiii Roxanei Nemeș sunt foarte diferiți, deși sunt gemeni

Întrebată cum sunt gemenii, vedeta a răspuns: „Niciunul nu e mai răsfățat, vorbim de câteva luni, au două luni, dar băiețelul are așa nevoie de atașament, iar fetița doarme foarte mult. Am o fetiță foarte cuminte, încontinuu zâmbește. Sunt foarte diferiți”.

De ce Roxana Nemeș încă nu și-a botezat copiii

Botezul gemenilor, un eveniment mult așteptat de , a fost amânat pentru anul viitor. Roxana a explicat că lipsa timpului și perioada de post au fost factorii principali care au dus la această decizie. Cu toate acestea, pregătirile pentru petrecere au început deja, iar familia așteaptă cu nerăbdare să celebreze acest moment special.

„Botezul va fi după post, pentru că nu am avut timp să organizăm totul până acum. Ar fi fost și foarte micuți, dar acum deja ne ocupăm, ne ocupăm intens de botez”, a mai spus Roxana Nemeș, pentru SpyNews.