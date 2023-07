Oana Lis a chemat de urgență pompierii acasă. Ce s-a întâmplat cu Viorel Lis? „I-am rugat să vină să mă ajute”

care vine la pachet cu multe problemele de sănătate. În ultima perioadă acesta se confruntă cu diferite stări și nevoi, dar soția sa îi este aproape mereu.

Pompierii au intervenit de urgență acasă la Viorel și Oana Lis

să ai grijă de un om care are probleme de sănătate, mai ales ca femeie singură. Ea a realizat acest lucru, când a avut nevoie de ajutor și a trebuit să se descurce singură. Neavând altă solutie, Oana Lis spune că a sunat la numărul unic de urgență 112, pentru că Viorel Lis a căzut din picioare, iar ea singură nu l-a putut ridica pentru a-l așeza pe pat.

„Mi s-a întâmplat într-o zi ca Viorel să cadă din picioare, în casă, și să nu pot să îl ridic să îl pun în pat. Atunci m-am dus pe la vecini, am bătut la ușă, i-am rugat să vină să mă ajute și ei au fost foarte deranjați de acest lucru, pentru că mi-au spus că i-am trezit din somn. Așa că am fost nevoită să chem o echipă de la pompieri să mă ajute să îl ridic de jos. A fost ceva cumplit”, a spus Oana Lis, scrie

Cheltuie sume mari de bani pentru îngrijirea medicală a lui Viorel

Oana recunoaște că simte și lipsa banilor, deoarece pentru îngrijirea medicală a lui Viorel, ea cheltuie săptămânal sume mari de bani, pe care nu întotdeauna le are.

„Eu am cheltuit foarte mulți bani în această perioadă pentru că totul costă, nimic nu este gratis. De exemplu, dacă chemi de două ori pe săptămână acasă un kinetoterapeut costă 400 de lei, dacă chemi un cardiolog acasă trebuie să scot 1.000 de lei din buzunar și tot așa. S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea…mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie. Viorel merită ce este mai bun. În rest este foarte bine, râd de el, glumesc cu el și îl ameninț cu azilul că a văzut pe la televizor unele lucruri și s-a speriat tare. Eu așa sunt, sunt o persoană sufletistă. Eu am grijă și de bunica mea. Îi trimit pachet, pastile și ce îi mai trebuie ei. Și nu doar ei, ci și la un nevoiaș, de pe stradă, când pot îi dau de mâncare”, a mai precizat Oana.