Acasa » Monden » Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 13:15
Sursa Foto: Facebook/ Oana Lis
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „Asta este tot ce îmi lipsea”
  3. „Eram terminată”

Oana Lis traversează o perioadă dificilă după ce o căzătură puternică a trimis-o de urgență la spital. Aceasta și-a fracturat mâna și se confruntă cu provocări în îngrijirea soțului ei, Viorel Lis. Iată cum s-a întâmplat totul!

Ce s-a întâmplat

Weekendul trecut, Oana Lis a căzut pe trotuar. Impactul a fost atât de puternic încât și-a fracturat mâna. Aceasta a fost nevoită să cheme ambulanța.

„Am căzut cu forță, nu am avut de ce să mă țin și am căzut pe ciment, pe trotuar. M-am lovit la mână, la picioare, am căzut și cu capul pe trotuar. Au chemat oamenii de acolo salvarea, am fost la Spitalul Floreasca, acum am venit la Spitalul Foișor pentru control”, a declarat vedeta la emisiunea „Un Show Păcătos”, conform Click.

„Asta este tot ce îmi lipsea”

Odată cu acest accident, Oana Lis întâmpină dificultăți în ceea ce privește îngrijirea lui Viorel Lis, soțul ei.

Situația medicală a soțului său impune deja o atenție constantă, iar acum, cu mâna în ghips, totul a devenit mult mai complicat.

„Asta este tot ce îmi lipsea, după ce că abia mă descurcam cu Viorel, era foarte greu, acum mă ajută să mă îmbrac. L-am rugat să încerce să fie mai puternic”, a mai spus Oana Lis.

„Eram terminată”

Oana Lis a mărturisit că simte că trăiește o dramă. Ea s-a gândit la faptul că Viorel Lis are nevoie de ajutor, iar, în cazul unei operații, Oana nu l-ar fi putut ajuta.

„Eram terminată. Nu am dormit toată noaptea. Mă gândeam cu cine îl las pe Viorel dacă eu trebuie să vin să mă operez. Groaznic, trăiesc o dramă pentru că suntem codependenți unul de celălalt. Am îmbătrânit zece ani în trei zile”, a mai spus Oana.

Acum, ea se bazează pe sprijinul celor apropiați pentru a depăși această perioadă grea. Deși accidentul a schimbat temporar ritmul vieții ei, vedeta rămâne optimistă și concentrată pe recuperare, dar și pe nevoile soțului ei.

