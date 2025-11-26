B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Oana Moșneagu: „Nu scap de ele”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă de ani de zile

Oana Moșneagu: „Nu scap de ele”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă de ani de zile

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 14:36
Oana Moșneagu: „Nu scap de ele”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă de ani de zile
Foto: Facebook/Oana Moșneagu.
Cuprins
  1. „Zero rezultate”
  2. Sportul, o soluție?

Actrița Oana Moșneagu trece printr-o perioadă dificilă din cauza unei probleme de sănătate care o macină de ani întregi. A consultat numeroși medici și a urmat tratamente variate, însă durerile de spate nu dispar. Iată ce a mărturisit internauților!

„Zero rezultate”

Oana Moșneagu a ales să împărtășească suferința prin care trece. De ani buni, actrița resimte dureri lombare intense, iar deși a apelat la kinetoterapie, fizioterapie, infiltrații și mobilizări, nicio metodă nu a dat rezultate.

„Nu m-au ajutat mobilizările, infiltrațiilor, kineto, fizioterapia, la mine zero rezultate. Am făcut RMN, nu am vreo hernie, nu am nimic care să indice vreo afecțiune foarte gravă. Am niște începuturi de hernii, se numesc protuzii, dar mare parte din populație le are, mai ales la 30 și ceva de ani”,a spus ea, în mediul online.

„N-am nimic atât de grav care să motiveze intensitatea durerilor pe care eu le-am am. Nu știu dacă am întâlnit oamenii nepotriviți sau este un alt motiv. Mi s-a spus, la un moment dat, că aș somatiza pe fond de stres și că de asta am aceste contracturi musculare atât de puternice”, a adăugat.

Sportul, o soluție?

Actrița a mărturisit că mișcarea o ajută într-o anumită măsură, deși nu elimină complet durerea. De ani întregi, fiecare zi începe și se termină cu același disconfort lombar, la care organismul ei nu pare să găsească o soluție.

„Am ales să fac mișcare, pentru că dacă nu fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac și sunt activă, am impresia că durerile sunt mai micuțe. Nu scap de ele, n-am mai scăpat de durerea mea de lombară de ani de zile. Nu știu cum e să te trezești și să nu mă doară spatele sau să nu mă doară pe parcursul zilei”, a mai spus actrița.

