Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)

Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)

Ana Maria
04 sept. 2025, 21:56
Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
Sursa foto: Instagram / @eusuntoanaradu

Nunta momentului în showbiz! Oana Radu s-a căsătorit, azi, 4 septembrie, cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, alături de familie și prieteni, la malul mării, în Mamaia. Imaginile de la eveniment au fost distribuite pe rețelele sociale.

„Ziua noastra speciala! Ziua in care am primit Binecuvantarea lui Dumnezeu!”, a scris Oana Radu, pe Instagram.

Cum a arătat rochia de mireasă a Oanei Radu

Pentru ziua cea mare, Oana Radu a ales o rochie albă din satin, cu un croi modern și rafinat. Fusta dreaptă și lejeră, ușor drapată, era completată de un decolteu în formă de V și de mâneci bufante, scurte, extrem de chic.

Sursa foto: Instagram / @eusuntoanaradu

Ținuta a fost accesorizată cu sandale elegante cu toc, un colier discret și un buchet superb de trandafiri albi. Rezultatul: un look fabulos și memorabil.

Ce ținută a purtat mirele în ziua nunții

Șerban Balaban a ales un costum alb-ivory, elegant și clasic, pe care l-a completat cu o cămașă neagră. Ținuta a fost accesorizată cu o batistă neagră la buzunarul sacoului, oferind un contrast rafinat și modern.

Cum a început povestea de dragoste dintre Oana Radu și Șerban Balaban

Relația celor doi a început după divorțul cântăreței de antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu. Inițial, între Oana Radu și Șerban Balaban a existat o prietenie frumoasă, transformată apoi într-o poveste de iubire puternică.

Data trecută, în ultima ipostază în care m-ați văzut când eram încă doar prieteni, timpul a trecut, cred că s-au schimbat foarte multe de atunci, am acceptat atunci, în ultima emisie, că se întâmplă ceva în inimele noastre și că eu o plac și că ea mă place pe mine și bineînțeles că am ajuns să fim împreună (…) Noi suntem împreună cam de un an fără câteva luni, noi din vară suntem un cuplu oficial”, a spus Șerban Balaban, la „În culisele celebrității”.

