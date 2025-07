Oana Radu a trăit momente groaznice la un eveniment la care a cântat recent. a împărtășit, ca de fiecare dată, experiența trăită cu fanii de pe rețelele de socializare.

a ținut să transmită și un mesaj pentru colegii de breaslă, care uneori tind să fie răutăcioși.

Cuprins:

Ce mesaj a transmis Oana Radu

Ce a pățit artista, mai exact, la evenimentul la care a cântat

Oana Radu a făcut un filmuleț pe care l-a postat pe platforma TikTok, unde este destul de activă. Aceasta le-a transmis colegilor artiști că ar trebui să fie conștienți că există loc pentru toată lumea, iar invidia și răutatea nu își au locul. După care, aceasta a povestit experiența trăită.

„Dragi soliști, dragi artiști, este loc sub soare pentru toată lumea și fiecare avem ascultătorii noștri. Nu trebuie să faceți răutăți ca să fiți mai vizibili sau mai iubiți. Trebuie doar să fiți voi și, cu siguranță, Dumnezeu și Universul o să vă întoarcă înzecit acest lucru. Vă spun o istorioară de la un eveniment pe care l-am avut recent. Am fost să cânt ca și artist principal. Am văzut locația, am făcut proba de sunet, totul era foarte bine”, a povestit Oana Radu pe

Vedeta craioveancă a povestit cum, aflându-se la evenimentul la care trebuia să cânte, în timpul momentului artistic muzica s-a oprit brusc. Și nu, nu din cauza unei pene de curent, ci se pare că ar fi fost victima unei „surprize” făcute de alți cântăreți, prezenți la acel eveniment.

Artista a mai declarat faptul că știa cum sună muzica în sala respectivă, deoarece făcuse probe de sunet și totul fusese în regulă.