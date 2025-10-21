B1 Inregistrari!
Oana Radu, „trasă în piept” de o persoană publică. Ce a dezvăluit cântăreața

Elena Boruz
21 oct. 2025, 09:58
Foto: Oana Radu / Instagram
Cuprins
  1. Ce a pățit Oana Radu
  2. Ce a făcut femeia după ce a primit coletul

Oana Radu, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, a fost „trasă în piept” de o persoană publică. Bine, aproape să fie „trasă în piept”, căci artista și-a dat seama că este ceva suspect la mijloc.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă, ceea ce i s-a întâmplat. Pățania ei a strâns destul de multe vizualizări și comentarii, iar oamenii au răspuns la clipul postat de ea, încercând să ghicească despre ce persoană cunoscută este vorba.

Ce a pățit Oana Radu

Oana Radu este de ceva timp pe piața afacerilor din România. Femeia are un business cu articole de lenjerie intimă, care merge destul de bine. Recent, Oana a fost contactată de o influenceriță, pe care ea a spus că o admira și urmărea de ceva vreme, pentru a colabora. Femeia respectivă i-ar fi propus o colaborare tip „barter”, presupunând ca Oana să îi trimită niște produse, iar ea să facă reclamă la ele.

Bun, zis și făcut! Cântăreața a declarat că a fost foarte încântată de această propunere, deoarece nu se aștepta să vină chiar din partea unei persoane care „are cifre atât mari” pe social-media. Problema a început abia apoi. Oana i-ar fi pregătit un colet în valoare de 3.000 de lei, însă persoana respectivă l-a cam…refuzat.

„La un moment dat ne-a dat mai multe mesaje și ne-a întrebat dacă am vrea să lucrăm în sistem barter, să-i trimitem noi produsele, iar ea să facă promovare. Pentru mine a fost o propunere wow, pentru că, repet, este o persoană foarte cunoscută. Luni am trimis coletul și joi am primit coletul de la ea. Nu ridicase coletul. Când i-am scris mi-a spus: Vai, nu m-a sunat curierul, nu se poate așa ceva (…) Am făcut rost de numărul curierului care i-a dus coletul și care ne-a spus că doamna a spus: Nu-l vreau, dați-l retur”, a explicat Oana Radu.

Ce a făcut femeia după ce a primit coletul

Într-un final, după multe încercări eșuate, femeia a mers la sediul Oanei Radu și a ridicat coletul. Totuși, lucrurile nu s-au încheiat aici. Deși cântăreața i-ar fi spus acesteia că nu este nevoie să facă niciun clip de promovare, dacă nu simte, aceasta ar fi insistat că dorește să facă acest lucru. Ulterior, situația s-a schimbat, deoarece femeia ar fi spus că lucrează cu o agenție de PR, care nu îi permite să facă asta decât pentru bani.

„Băi, Oana, am o veste super proastă că uite, eu lucrez cu o agenție de PR și agenția asta de PR cu care lucrez nu mă lasă să postez chestii decât dacă sunt plătită pentru treaba asta și dacă poți, nu știu, să iei legătura cu ei, să le spui că nu m-ai plătit și că suntem doar prietene, că mie mi-e rușine să le spun treaba asta”, a mărturisit Oana Radu.

@lenjeria_magicaPana la final va rog

♬ sunet original – Lenjeria_Magica

