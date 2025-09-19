B1 Inregistrari!
Oana Radu a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit?”. Comentariul care a deranjat-o pe artistă 

19 sept. 2025, 16:46
Cuprins
  1. În ce situație ar decide Oana Roman să pună capăt relației cu Șerban Balaban
  2. Ce spune Oana Roman despre fosta ei relație
  3. Ce spune Oana Roman despre petrecerea fastuoasă de logodnă
  4. Când ar putea avea loc nunta Oanei și a lui Șerban

Oana Radu și Șerban Balaban au organizat o petrecere mare, luxoasă, la malul mării, pentru a-și sărbători logodna. Deși artista pare că a înflorit în brațele partenerului său, există și oameni care o acuză că, imediat după nuntă, va pune punct relației. Aceste remarci, care au supărat-o pe cântăreață, vin ca urmare a faptului că aceasta a mai divorțat o dată, după trei ani de căsnicie cu Cătălin Dobrescu.

În ce situație ar decide Oana Roman să pună capăt relației cu Șerban Balaban

Oana Radu a răbufnit atunci când cineva i-a lăsat un comentariu ironic, întrebând-o cât va rezista căsnicia cu Șerban Balaban: „Cât durează și căsnicia asta… 2-3 luni?”. Cel care i-a lăsat comentariul a făcut referire la fosta căsnicie a Oanei Radu, care a încetat după trei ani tensionați, marcați de mai multe certuri grave. După separare, cei doi foști parteneri au lansat acuzații grave unul la adresa celuilalt, în spațiul public, ceea ce a atras atenția asupra vieții amoroase a cântăreței.

Oana Radu a fost deranjată de întrebarea bărbatului și a ales să-i răspundă, explicând că nu va ezita să pună capăt nici acestei căsnicii, dacă, la un moment dat, nu se va mai simți fericită lângă partenerul ei. De asemenea, cântăreața a subliniat că nu ar trebui nimeni să stea într-o relație doar pentru că s-a căsătorit și într-adevăr, sunt mai multe formalități de rezolvat decât la o despărțire normală, într-un cuplu.

Nu poți să stai liniștit de focul meu, că nu știi cât durează căsnicia asta? Vrei să-ți zic ceva? Durează cât timp o să fiu fericită. Dacă nu-s fericită, la revedere.

Nu asta trebuie să facem în viață? Nu e important să ne punem pe noi pe primul plan și să alegem cum e mai bine pentru noi? Tu dacă ești nefericit sau ai fost nefericit într-o căsnicie anterioară, ai fi stat? Sau ce trebuie să facem acum, dacă ne-am căsătorit sau ne-am găsit un iubit sau o iubită? Trebuie să stăm acolo doar pentru că am făcut niște acte?”, a explicat Oana Radu, pe TikTok.

@eusuntoanaradu Ca răspuns pentru @⏳ROBERTO🪦 ♬ sunet original – Oana Radu

Ce spune Oana Roman despre fosta ei relație

Oana Roman a explicat, din nou, că motivul pentru care căsnicia ei cu Cătălin Dobrescu a luat sfârșit pentru că ea nu mai era fericită în acea relație. De asemenea, artista a precizat că nu s-ar feri să ia aceeași decizie și în cuplul cu Șerban Balaban, dacă ar ajunge să se simtă la fel de nefericită ca în fosta ei relației.

„Nu, trebuie să facem cum e mai bine pentru noi. Care e problema? Dacă nu am fost fericită, normal că m-am despărțit și la fel o să fac toată viața mea, pentru că eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea și trebuie să fiu bine și să fiu fericită”, a adăugat ea.

Ce spune Oana Roman despre petrecerea fastuoasă de logodnă

Recent, Oana Radu și Șerban Balanan au fost actorii principali ai unui eveniment fastuos, la malul mării. Dată fiind alegerea decorului, dar și al ținutelor, oamenii au tras concluzia că cei doi s-au căsătorit. După ce a văzut speculațiile din spațiul public, cântăreața a ținut să explice că ceea ce au văzut oamenii nu a fost decât petrecerea de logodnă, pe care ambii și-au dorit-o pentru a marca acest eveniment special din viețile lor.

De asemenea, oamenii au fost derutați și de faptul că la ceremonia de pe plajă a luat aprte și un preot. Oana Roman a explicat că atât ea, cât și partenerul ei, și-au dorit o binecuvântare.

„A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie și am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a declarat Oana Radu.

@eusuntoanaradu❤️♬ sunet original – Oana Radu

Când ar putea avea loc nunta Oanei și a lui Șerban

Oana Radu a precizat și că nunta lor ar putea avea loc anul viitor, iar petrecerea și ceremonia au fost ca o promisiune pe care și-au făcut-o unul altuia că vor ajunge să fie și oficial, o familie.

„Nu a fost o slujbă propriu-zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a declarat Oana Radu.

