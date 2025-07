Oana Roman, bucuroasă pentru de fiica ei. Isabela a reușit să-și îndeplinească o mare dorință. „Mie mi se pare că e scump”

Oana Roman este cum nu se poate mai mândră de fiica ei, Isabela. La aproape 11 ani, adolescenta dă dovadă de o ambiție și o putere ieșite din comun. În urmă cu ceva timp, vedeta mărturisea că Isabela reușește să facă proprii săi bani, iar acum, eforturile asidue i-au fost recompensate.

După despărțirea dintre Marius Elisei și Oana Roman, Isabela a rămas alături de mama ei. Vedeta se ocupă exclusiv de creșterea fiicei sale, ceea ce se vede și în rezultatele celei mici. Isabela marchează performanță după performanță și, mai mult decât atât, reușește la doar 11 ani să-și câștige proprii bani și să-și îndeplinească singură cele mai mari dorințe. În plus, fiica Oanei Roman este și un sprijin emoțional pentru mama ei, cele două având o relație extrem de apropiată și deschisă, bazată pe înțelegere și sprijin.

Oana Roman împărtășește numeroase momente din viața sa cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. Mândră de Isabela, vedeta le-a arătat fanilor săi că adolescenta a reușit să-și cumpere, din banii pe care și i-a strâns, telefonul mult dorit. Deși consideră că a fost prea scump, Oana Roman și-a lăsat fiica să decidă ce face cu banii ei.

„Fericită că și-a cumpărat telefonul pe care și l-a dorit, din banii ei. Mie mi se pare că e scump, dar și-a strâns bani și a fost cadoul ei pentru ea”, a scris Oana Roman, pe Instagram, alături de o poză cu Isabela și noul său telefon, potrivit .

Oana Roman: „A încălţat Isa jumătate de sat”

În trecut, Oana Roman mărturisea că Isabela a reușit să își transforme pasiunea pentru pictură într-o sursă de venit. Din banii obținuți din vânzarea , a decis să păstreze doar o mică parte, iar din restul sumei a cumpărat haine și încălțări pentru mai mulți copii copii.

„Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte.

Anul trecut a făcut vernisajul cu tablourile ei, iar din banii pe care i-a câştigat, 70% i-a folosit pentru a cumpăra haine şi încălţăminte pentru copiii dintr-un sat de lângă Bucureşti. A încălţat Isa jumătate de sat”, a declarat Oana Roman, pentru .