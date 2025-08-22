B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”

Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 21:31
Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
Sursa foto: Captură video - Oana Roman / Instagram

Oana Roman a avut o izbucnire nervoasă în timpul vacanței în Paris, după ce mai mulți internauți i-au reproșat că nu și-a dus fiica la Disneyland. Vedeta a reacționat, spunându-le că sunt niște limitați, iar Franța înseamnă mult mai mult decât un parc tematic pentru copii.

Cuprins

  • Ce i-au reproșat oamenii Oanei Roman
  • Cum a reacționat Oana Roman la criticile primite în online

Ce i-au reproșat oamenii Oanei Roman

„Această vacanță nu este pentru un copil, este o vacanță pentru mama copilului. Ne mințim pe noi și pe alții cum că acest copil iubește străzile din Paris și anumite restaurante și nu ar vrea să fie la Disneyland. Ok. Copiii au nevoie de joacă, de distracție. În fine, fiecare face ce vrea cu viața lui, dar anumite chestii se văd cu ochiul liber, nu ai nevoie de analiză. O zi frumoasă!”, i-a transmis cineva Oanei Roman.

Cum a reacționat Oana Roman la criticile primite în online

Ea a reacționat la Instagram Story: „Poate pentru dânsa, dacă vii la Paris trebuie să mergi obligatoriu la Disneyland. Cultura, muzeele și cunoașterea nu înseamnă nimic. Eu aleg să-mi cresc copilul conform gândirii și educației mele. Iar ea este foarte bine așa. E timp și pentru Disneyland”.

Într-un alt Story filmat pe străzile din Paris, Oana Roman a detaliat de ce nu și-a dus fiica la Disneyland, notează Unica.

„Efectiv m-ați înnebunit cu Disney-ul vostru. Vi se pare că Paris înseamnă doar Disney. Sunteți, practic, foarte limitați. Nu despre Disney este vorba. Nu mă duc la Disney în august când sunt un milion de oameni pe cm pătrat și stai 10 ore la coadă chiar și dacă îți iei bilet special. Și nu pentru Disney am venit la Paris. Parisul este despre altceva. Despre istorie, cultură, cunoaștere. Iza și-a făcut material pentru simpozionul pe care-l are la școală la anul și avem cu totul alte preocupări deocamdată. O să mergem și la Disney într-o perioadă în care nu va fi atât de aglomerat”, a mai spus Oana Roman.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
Monden
Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”
Monden
Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”
Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”
Monden
Andreea Marin face dezvăluiri emoționante la întoarcerea din America, acolo unde fiica ei a rămas să studieze: „E un detaliu secret”
Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
Monden
Ce a pățit Ianis Hagi după ce soția sa, Elena, a născut. Nici nu plecase bine de la spital că s-a și întâmplat
Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
Monden
Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
Monden
Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9
Monden
Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9
Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta
Monden
Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta
Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
Monden
Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Monden
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Ultima oră
22:28 - Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
22:11 - Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
21:59 - Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
21:57 - Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei