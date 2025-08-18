Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba

Oana Roman și fiica sa, Isabela, au plecat într-o care le-a apropiat mai mult. Aceasta a menționat că experiența a fost „ ”.

Cuprins

Unde au plecat cele două

Relația mamă-fiică

Unde au plecat cele două

Oana Roman și fiica sa s-au dus într-o vacanță la Paris. Vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare experiența.

„Și am venit la Paris! Vă prezint prima zi. Zbor, cazarea superbă pe care am găsit-o, plimbarea la Tour Eiffel și momente de neuitat împreună cu Isa”, a transmis Oana Roman.

Relația mamă-fiică

După separarea de Marius Elisei, Oana Roman a decis să se concentreze total pe relația cu fiica, Isabela.

„Este un subiect sensibil pentru noi două. Într-adevăr, în momentul în care eu am încheiat căsnicia și relația cu tatăl Isei, după o perioadă lungă în care am încercat să închei acea relație și nu prea puteam, după ce în sfârșit lucrurile s-au încheiat și el a plecat, într-un final, în mod surprinzător, el a ales ca și relația cu Isa să se încheie, practic, sau să se diminueze în așa fel încât să devină inexistentă. Recunosc că este un lucru la care nu m-am așteptat”, a mărturisit Oana Roman, conform Viva, citat de .

„El a încercat cumva, imediat după ce ne-am separat definitiv, să o manipuleze într-un anume fel, să o atragă într-o anumită atitudine în raport cu mine, a fost ceva ce Isei nu i-a plăcut. Și a făcut ca lucrul acela să nu mai fie așa cum ar fi trebuit. El nu a înțeles că Isa are propria ei personalitate, propria ei gândire, propriile ei dorințe, propria ei atitudine. El tot credea că reacțiile sau ceea ce ea spunea erau lucruri pe care eu i le-aș fi băgat în cap, ceea ce nu a fost absolut deloc cazul. Astfel încât el a început să o caute din ce în ce mai puțin. A fost din ce în ce mai puțin prezent în viața ei”, a mai povestit vedeta.