B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba

Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 12:36
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Oana Roman. Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube

Oana Roman și fiica sa, Isabela, au plecat într-o vacanță care le-a apropiat mai mult. Aceasta a menționat că experiența a fost „ de neuitat”.

Cuprins

  • Unde au plecat cele două
  • Relația mamă-fiică

Unde au plecat cele două

Oana Roman și fiica sa s-au dus într-o vacanță la Paris. Vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare experiența.

„Și am venit la Paris! Vă prezint prima zi. Zbor, cazarea superbă pe care am găsit-o, plimbarea la Tour Eiffel și momente de neuitat împreună cu Isa”, a transmis Oana Roman.

Relația mamă-fiică

După separarea de Marius Elisei, Oana Roman a decis să se concentreze total pe relația cu fiica, Isabela.

„Este un subiect sensibil pentru noi două. Într-adevăr, în momentul în care eu am încheiat căsnicia și relația cu tatăl Isei, după o perioadă lungă în care am încercat să închei acea relație și nu prea puteam, după ce în sfârșit lucrurile s-au încheiat și el a plecat, într-un final, în mod surprinzător, el a ales ca și relația cu Isa să se încheie, practic, sau să se diminueze în așa fel încât să devină inexistentă. Recunosc că este un lucru la care nu m-am așteptat”, a mărturisit Oana Roman, conform Viva, citat de Click.

„El a încercat cumva, imediat după ce ne-am separat definitiv, să o manipuleze într-un anume fel, să o atragă într-o anumită atitudine în raport cu mine, a fost ceva ce Isei nu i-a plăcut. Și a făcut ca lucrul acela să nu mai fie așa cum ar fi trebuit. El nu a înțeles că Isa are propria ei personalitate, propria ei gândire, propriile ei dorințe, propria ei atitudine. El tot credea că reacțiile sau ceea ce ea spunea erau lucruri pe care eu i le-aș fi băgat în cap, ceea ce nu a fost absolut deloc cazul. Astfel încât el a început să o caute din ce în ce mai puțin. A fost din ce în ce mai puțin prezent în viața ei”, a mai povestit vedeta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Monden
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Monden
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Monden
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Monden
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Monden
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Externe
Leonardo DiCaprio stârnește teorii bizare. De ce anume este „acuzat” actorul
Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat
Eveniment
Dan Negru: „George Pomuț a schimbat istoria Americii”. Summitul din Alaska readuce în atenție un român uitat
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Externe
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
Monden
Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Monden
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Ultima oră
13:33 - Ce diferente exista intre gresia de interior și gresia de exterior
13:30 - Motorul unui avion a luat foc în timpul zborului. Ce s-a întâmplat
13:29 - Specializarile avocatilor de la Buju, Stanciu & Asociatii. O casa de avocatura complexa
13:29 - Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou din partea delegației ruse din Alaska. Despre ce este vorba
13:02 - Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
13:01 - Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
12:49 - Marketing tradițional vs. marketing digital in retail : cum te pot ajuta atunci cand ai un business
12:48 - Cod portocaliu de inundații pentru șase județe. Ce spun hidrologii
12:33 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației a publicat rezultatele la sesiunea de toamnă. Rată de promovare este 28,4% 
12:29 - Orașul din România în care se găsește o pâine veche de peste 130 de ani