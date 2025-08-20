B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta

Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta

Elena Boruz
20 aug. 2025, 23:32
Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta
Oana Roman. Sursa foto: Captură Video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Oana Roman obișnuiește să călătorească destul de mult și de fiecare dată își ține fanii la curent cu privire la ceea ce trăiește în vacanțe.

Vedeta a fost de curând în Franța, la Paris, alături de fiica ei, și se pare că a avut parte de o experiență destul de neplăcută la întoarcerea în țară. Fiica lui Petre Roman a fost luată prin surprindere de un mesaj, primit de la compania de zbor de la care cumpărase biletele pentru venirea în România.

Cuprins:

  • Ce a pățit Oana Roman
  • Oana Roman, atac dur la adresa companiei de zbor: „Niște nenorociți!”

Ce a pățit Oana Roman

Potrivit spuselor acesteia, vedeta a fost anunțată că zborul va avea o întârziere de două ore. Acest lucru nu i-a picat bine Oanei, mai ales pentru faptul că se afla deja în aeroport și asta prelungea cu mult timpul de așteptare.

„Primesc acest mesaj, o mizerie de companie. Întârzie decolarea cu două ore, dar vor să mergi la aeroport ca și cum ai pleca la ora corectă. Asta înseamnă să stăm cinci ore în aeroport. Nu e prima oară când se întâmplă. După care îmi dau mail în care scrie că facem 1 oră 20 până la București. Ei probabil zboară cu viteza sunetului. Niște tâmpiți incompetenți și mierabili”, a scris Oana Roman, pe rețelele de socializare.

Oana Roman, atac dur la adresa companiei de zbor: „Niște nenorociți!”

Mai mult decât atât, pe lângă banii pe care îi cheltuise deja pe bilete, Oana Roman, enervată la culme de ceea ce s-a întâmplat, a ales să cumpere alte bilete de la o altă companie. Astfel, a mai scos din buzunar 200 de euro pentru un alt zbor, dar și 30 de euro pentru a-și alege locurile în avion pentru ea și fiica ei, Isa.

„Niște nemernici! Nu mai am cuvinte. Sunt mult mai scumpi decât alte companii. Adică biletele pe care eu le-am luat demult m-au costat 600 de euro. Și au întârziere două ore și ne pun să mergem la aeroport cu cinci ore mai devreme. Mersi, dar nu! De acum, când venim la Paris sau oriunde în altă parte, și putem alege o altă companie, asta voi face! Sunt niște nenorociți!”, a mai spus Oana Roman.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
„Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
Monden
„Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
Monden
Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
Pierce Brosnan ar putea reveni în rolul agentului 007. Cine va lua decizia finală
Monden
Pierce Brosnan ar putea reveni în rolul agentului 007. Cine va lua decizia finală
(VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
Monden
(VIDEO) Aluziva a divorțat! Influencerița a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea de tatăl copiilor ei. Ce a transmis aceasta
Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața
Monden
Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața
Dan Negru, atac la adresa televiziunilor din România: „La noi, televiziunile par a fi concursuri de miss”
Monden
Dan Negru, atac la adresa televiziunilor din România: „La noi, televiziunile par a fi concursuri de miss”
George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2
Monden
George Burcea, haz de necaz. Ce spune despre concedierea din distribuția Wednesday 2
De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…”
Monden
De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…”
Irina Loghin a revenit pe scenă după moartea soțului. Muzica o ajută să depășească suferința
Monden
Irina Loghin a revenit pe scenă după moartea soțului. Muzica o ajută să depășească suferința
Cele mai proaste filme de pe Netflix. Topul eșecurilor în preferințele abonaților
Monden
Cele mai proaste filme de pe Netflix. Topul eșecurilor în preferințele abonaților
Ultima oră
23:30 - Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
23:28 - Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
23:05 - Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
23:04 - Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
22:56 - „Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
22:34 - Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
22:31 - Descoperire șocantă în Franța: patru trupuri, plutind în Sena. Cum au fost găsite victimele
22:17 - Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
22:05 - Nicușor Dan: „Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție”
22:01 - Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare