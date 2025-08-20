Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta

Oana Roman obișnuiește să călătorească destul de mult și de fiecare dată își ține fanii la curent cu privire la ceea ce trăiește în vacanțe.

a fost de curând în Franța, la Paris, alături de fiica ei, și se pare că a avut parte de o experiență destul de neplăcută la întoarcerea în țară. a fost luată prin surprindere de un mesaj, primit de la compania de zbor de la care cumpărase biletele pentru venirea în România.

Ce a pățit Oana Roman

Potrivit spuselor acesteia, vedeta a fost anunțată că zborul va avea o întârziere de două ore. Acest lucru nu i-a picat bine Oanei, mai ales pentru faptul că se afla deja în aeroport și asta prelungea cu mult timpul de așteptare.

„Primesc acest mesaj, o mizerie de companie. Întârzie decolarea cu două ore, dar vor să mergi la aeroport ca și cum ai pleca la ora corectă. Asta înseamnă să stăm cinci ore în aeroport. Nu e prima oară când se întâmplă. După care îmi dau mail în care scrie că facem 1 oră 20 până la București. Ei probabil zboară cu viteza sunetului. Niște tâmpiți incompetenți și mierabili”, a scris Oana Roman,

Mai mult decât atât, pe lângă banii pe care îi cheltuise deja pe bilete, Oana Roman, enervată la culme de ceea ce s-a întâmplat, a ales să cumpere alte bilete de la o altă companie. Astfel, a mai scos din buzunar 200 de euro pentru un alt zbor, dar și 30 de euro pentru a-și alege locurile în avion pentru ea și fiica ei, Isa.