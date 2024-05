Oana Roman, dezvăluiri după divorțul de Marius Elisei. „Dacă aș fi avut atunci mintea de acum, dar nu se poate. Așa a fost să fie”

a făcut o serie de dezvăluiri despre cum e viața ei după ce a divorțat de soțul ei, Marius Elisei.

Cei doi au fost căsătoți timp de 7 ani, din 2014 până în anul 2021.

Deși divorțaseră, la șase luni după despărțire, cei doi au vrut să-și mai dea încă o șansă, fără a oficializa din nou relația la starea civilă, dar în 2023 au decis că cel mai bine fiecare merge pe drumul său.

„Nu mai există stres, chin și agitație”

În prezent, Marius are o altă relație, cu Gabriela Elena Băcinică, o brunetă care lucrează în domeniul medical, iar Oana Roman s-a axat pe creșterea fiicei sale, Isabela, dar și pe proiectele pe care le are.

„Cel mai important este să fii liniștit, si ai grijă de tine. Sunt într-o perioadă în care este foarte multă liniște în viața mea, după mulți ani în care a fost foarte multă teroare. Așadar, e liniște, e pace, este iubire, înțelegere. Nu mai există stres, chin și agitație.

Lucrurile astea se văd, evident, la mine, pentru că mă odihnesc mai bine, sunt mult mai liniștită, sunt zen, am timp de mine, am timp de proiecte, am timp să mă văd cu prietenii și așa mai departe.”, a transmis Oana Roman, conform .

„Așa a fost să fie”

Oana Roman a spus că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar încerca să aibă mai multă răbdare, atenție.

„Mi-aș spune să am mai multă grijă, mai multă răbdare, mai multă atenție și să nu mă mai arunc, așa…Când ești mai tânăr te ia valul, nu stai să te gândești prea mult. Dacă aș fi avut atunci mintea de acum, dar nu se poate. Așa a fost să fie!”, a mai precizat fiica fostului premier.

„Pentru un copil, lipsa tatălui este foarte grea. Mai ales lipsa bruscă”

Oana a povestit că cel mai mult, după divorț, a suferit .

„Isa merge la școală, este bine, are tot felul de activități noi, merge la pictură, și-a făcut prieteni noi. A fost tot timpul sociabilă. Va începe, în curând, tenisul. A fost o perioadă grea pentru ea, au fost câteva luni cumplite pentru ea, nu pot să spun că pentru ea lucrurile s-au calmat definitiv, dar văd că a intervenit o ameliorare, încearcă să îmțeleagă situația și mergem împreună mai departe.

Pentru un copil, lipsa tatălui este foarte grea. Mai ales lipsa bruscă. Dacă nu era tatăl de la început, era altfel situația, dar lipsa lui a fost bruscă. Acum, Isa începe să proceseze mult mai bine și înțelege.”, a mai declarat Oana Roman.