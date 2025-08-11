Oana Roman, declarații INCENDIARE despre relația cu tatăl ei! Ce a povestit vedeta

Oana Roman, una dintre cele mai active prezențe în lumea media, a făcut declarații INCENDIARE! a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl ei, Petre Roman, dar și despre cum a perceput lumea succesul ei.

a avut parte, de-a lungul timpului, atât de aprecieri, cât și de critici. Una dintre criticile frecvente este legată de nivelul de studii al Oanei pe care internauții spun că l-a atins cu ajutorul tatălui ei. Românca însă, demontează toate speculațiile urmăritorilor.

Oana Roman a declarat că nu consideră că mai are ceva de demonstrat, după 25 de ani de carieră în PR și comunicare. Femeia a mărturisit că tot ceea ce a realizat a fost în mod independent și ea crede că a făcut-o destul de bine, căci altfel, nu ar fi rezistat.

„Nu cred că trebuie să demonstrez nimănui ce fel de studii am făcut și unde am ajuns, că am ajuns pe contul meu sau nu. Eu nu am de demonstrat nimic nimănui. Eu știu ce am făcut, știu ce studii am făcut, știu ce diplome am, știu ce competențe am și lucrul acesta l-am demonstrat în 25 de ani în care am făcut PR și comunicare la un nivel foarte înalt, singură.

Dacă nu eram competentă și dacă nu cunoșteam această meserie, ar fi fost imposibil ca eu să fac această meserie, singură, repet, timp de 25 de ani nu aș fi putut să organizez atâtea sute de evenimente. Nu aș fi putut să lucrez pentru atât de multe branduri, companii și să fac lucruri atât de interesante și de bune. Zic eu. Eu nu am de demonstrat nimic. Dacă unii nu au înțeles sau au fost manipulați și au cine știe ce idei în cap, nu este problema mea”, a declarat Oana Roman pentru

Oana Roman a făcut mărturisiri impresionante. Aceasta a spus cât de mult ține să aibă o relație bună cu tatăl său, Petre Roman. Mai mult, a afirmat că după fiica ei, Isa, cel mai important lucru din viața ei este relația cu tatăl său.

„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni. Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a adăugat vedeta.