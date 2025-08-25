Oana Roman s-a plâns că Marius Elisei, fostul soț, pentru Isa, fiica lor. Nu doar că acesta nu e implicat în creșterea copilei, dar are și un comportament toxic, care-i face rău fetei. Oana Roman a mai spus că-și crește singură fiica și nici nu are nevoie de ajutor, căci e un copil foarte bun și matur.

Ce a spus Oana Roman despre comportamentul lui Marius Elisei, fostul soț

Cum se descurcă Oana Roman cu creșterea fetiței ei, Isa

Întrebată cum a gestionat suferința pe care i-a creat-o Marius Elisei Isei, Oana Roman a răspuns: „Sincer, trebuie să recunosc că a fost extrem de greu de gestionat. A fost o apăsare și un lucru foarte greu de făcut. Este o situație pe care nu pot să o rezolv. Este peste puterea mea, nu stă în puterea mea să rezolv asta. Pe mine mă destabilizează foarte tare lucrurile pe care nu le pot rezolva. Nu am putut rezolva în niciun fel asta. Eu știu că nu am cum să am niciun fel de dialog cu el, nu am cum să îl conving că ceea ce face el este greșit, pentru că nu mă va asculta niciodată”.

„Nu-mi doresc să mai am niciun fel de discuții cu el pentru că știu că sunt absolut în van. Și vedeam cum ea se degradează psihic și emoțional din ce în ce mai rău și mi-a fost greu să gestionez situația. Am apelat la terapie, a fost și continuă să fie ceva care pe mine mă destabilizează și, cumva, cred că este și unul dintre motivele pentru care el face asta. Este singura modalitate prin care îmi mai poate face rău. Și anume, să mă facă să sufăr din cauza Isei. Și este foarte greu în continuare”, a continuat ea.

Oana Roman a vorbit și despre comportamentul toxic al fostului soț.

„Nu suntem în niciun fel de relații. Nu-mi doresc să mai fiu în niciun fel de relații. Putem să comunicăm prin e-mail referitor la Isa, dar asta nu se întâmplă. I-am trimis câteva mailuri și el nu mi-a răspuns. El încearcă să comunicăm prin Isa, ceea ce e total greșit. Îi spune ei lucruri pe care dorește să mi le transmită, lucruri rele, evident. Eu consider că asta este o foarte mare greșeală. Cred că, dacă are ceva de transmis mie personal, trebuie să-mi spună prin intermediul unui e-mail ce are de spus. Și să nu încerce să o mai bage pe Isa între noi pentru niciun motiv, pentru că eu nu am făcut și nu fac asta.

Dar, altfel, noi nu comunicăm, nu avem niciun fel de relație și eu nu-mi doresc lucrul acesta. de final de clasa a IV-a a Isei, puteam să stăm în locuri diferite, pentru ea ar fi fost o bucurie, însă nu a făcut lucrul acesta. Una este să nu comunicăm, să nu avem nicio relație și alta este să nu vină la momente importante din viața ei, mai ales când este vorba despre școală”, a explicat Oana Roman, pentru

Cum se descurcă Oana Roman cu creșterea fetiței ei, Isa

Aceasta a mai afirmat că nu o ajută nimeni în creșterea fiicei.

„ la creșterea ei. Și nici nu am nevoie. Eu o cresc singură pe Isa foarte bine. Ea este deja mare. Este un copil responsabil, este un copil cu care mă înțeleg bine. Este ca și cum aș locui cu o prietenă. E ușor să crești un copil ca ea și nici nu am nevoie să mă ajute absolut nimeni. Câteodată aș simți nevoia unei persoane care să mă ajute să o iau de la școală, pentru că eu trebuie să fac lucrul acesta în fiecare zi, la aceeași oră, și apoi să o duc în fiecare zi la activități, iar uneori recunosc că îmi este foarte complicat să jonglez cu toate drumurile pe care le am, dar în rest, din alte puncte de vedere, nu am nevoie de niciun ajutor, pentru că este un copil absolut minunat”, a mai spus Oana Roman, pentru VIVA!.