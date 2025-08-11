B1 Inregistrari!
Oana Roman, ținta jignirilor în mediul online. Ce mesaje a primit vedeta? „Ești urâtă, diformă, obeză"

Oana Roman, ținta jignirilor în mediul online. Ce mesaje a primit vedeta? „Ești urâtă, diformă, obeză”

11 aug. 2025, 23:37
Oana Roman, ținta jignirilor în mediul online. Ce mesaje a primit vedeta? „Ești urâtă, diformă, obeză”
Oana Roman. Sursa foto: Captură Video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Oana Roman a devenit tot mai activă în mediul online și încearcă să-și țină urmăritorii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. Vedeta nu ascunde nici părțile mai puțin plăcute din viața unei persoane publice, iar recent, aceasta a distribuit pe contul său de socializare o serie de mesaje jignitoare pe care le-a primit de la o internaută.

Cuprins:

  1. Ce a spus Oana Roman despre mesajele jignitoare primite
  2. Cum face față Oana Roman mesajelor de hate

Ce a spus Oana Roman despre mesajele jignitoare primite

Deși viața unei persoane publice par ușoară și plină de privilegii, în realitate, vedetele devin deseori ținat răutăților gratuite din partea oamenilor din online. Cu asta s-a confruntat recent și Oana Roman, care a primit mai multe mesaje jignitoare de la un internaut, în care acesta se lega de aspectul fizic al vedetei.

Mesajele extrem de dure au șocat-o pe Oana Roman, cu atât mai mult cu cât veneau din partea unei persoane care, cu ceva timp în urmă, îi făcea complimente.

„Ce f***i urâți ai în cap, grasa graselor urata d***u. Ești urâtă cu spumele marii, ești diforma, obeză, elefant de mare cu fața diforma v**a d***u”; Ce ai făcut fă ai pus filtru iar v**a d***u diformă”, sunt mesajele pe care Oana Roman le-a primit, potrivit Click!.

„Și azi… la 3 luni distanţă, scrie asta. E plin de oameni efectiv bolnavi care au liber la internet”, a fost reacția Oanei Roman.

 

 

Cum face față Oana Roman mesajelor de hate

În trecut, Oana trăgea un semnal de alarmă în ceea ce privește ura promovată în mediul online. Aceasta susține că persoanele care o jignesc absorb mesaje și energii negative de pe rețelele de socializare și le propagă mai departe.

„Nu știu cum să vă mai explic și cum să vă mai spun… Frate, nu vă supărați dacă vă răspund atunci când voi vă permiteți să-mi dați mie sfaturi despre cum trebuie să îmi trăiesc viața, de exemplu! Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că rețelele sociale nu sunt făcute sau conturile persoanelor publice nu sunt făcute pentru ca unii dintre voi să dea lecții de viață, să dea sfaturi, să impună lucruri! Nu! (…)

Plus că sunteți extrem de influențați de un anumit curent în online, care vă instigă la ură, care vă instigă la rău. Și, fără să vă dați seama, vă transformați în ceva ce nu este ok pentru voi, pentru că vă hrăniți cu rău, vă hrăniți cu ură, vă hrăniți cu venin. Chestia asta vă dăunează vouă în primul rând”, spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

