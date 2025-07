Ce mesaj i-a transmis Oana Roman tatălui ei de ziua lui? Petre Roman, fostul prim-ministru al României, a împlinit 79 de ani

a publicat un mesa plin de emoție, cu ocazia aniversării tatălui ei. Vedeta își iubește nemărginit părinții și se mândrește că este fiica lor, ori de câte ori are ocazia.

Ce mesaj i-a transmis Oana Roman tatălui ei

Oana a postat mai multe fotografii cu ea și tatăl său și l-a asigurat de toată dragostea ei. I-a spus că a învățat-o ce înseamnă onoarea, libertatea, demnitatea și iubirea. Mai mult, aceasta a menționat că, deși anii au trecut ca prin vis, pentru ea, el va rămâne mereu tânăr.

„La mulți ani, Tati! Azi 79 ca la 50. Prima poză e de la ziua ta când ai împlinit 60. Ultima e de anul ăsta, când împlinești 79. Între ele 20 de ani în care pare că timpul nu a trecut peste ține. Ești al meu forever Young. Va fi lungă postarea asta, dar simt nevoia să scriu. Te iubesc și îți mulțumesc. Sunt recunoscătoare că pe Pământ în viața asta, te am pe tine ca tată. Tu și mama sunteți cel mai mare privilegiu. Atât de multe m-ai învățat și continui să mă înveți. M-ai învățat iubirea, demnitatea, onoarea. Mi-ai arătat că cea mai de preț e liberatea și că pentru libertate, trebuie să lupți în fiecare zi. Acea libertate ca datorie despre care vorbești în cartea ta. Te-au hulit, te-au jignit, au manipulat și au mințit. Te-au denigrat și te-au umilit. Și ai rămas drept. Niciodată nu ai plecat capul și niciodată nu te-am simțit descurajat dar mai ales niciodată nu ai zis că regreți. Ai luptat pentru libertatea ta, a noastră, a lor. Ai luptat pentru dreptate, pentru democrație, pentru Europa, pentru țara asta și nimic nu te-a oprit”, a fost o parte a mesajului scris de Oana Roman, pe .

Oana Roman: „M-ai învățat să stau dreapta”

Vedeta a mai spus faptul că a învățat de la el să fie puternică și să nu rămână la pământ niciodată, orice s-ar întâmpla. Deși au trăit vremuri tumultoase împreună, femeia știe că totul a fost spre binele colectiv.

„Chiar dacă mulți nu au înțeles, chiar dacă mulți nu știu, chiar dacă te judecă, orbiți fiind de toate minciunile. Chiar dacă ai fost la un pas să-ți pierzi viața, nu o dată, niciodată nu ai zis că nu a meritat. Mi-ai spus: „eu mi-am făcut datoria și mă culc împăcat 100% . Și ăsta e cel mai mare câștig. Eu știu ce am făcut și cat de mult am sacrificat, pentru binele tuturor”

Noi pe lângă ține am plătit prețul, dar ne-ai făcut să înțelegem că uneori , binele pentru mai mulți e mai important decât doar binele personal. M-ai învățat disciplină, seriozitatea, cititul, scrisul, cultura , iubirea pentru natură, pentru înot, pentru mare și vacanțe în familie. M-ai învățat să stau dreapta și să nu mă las doborâtă de nimic. Oricât de greu, oricât de nedrept ar fi, am învățat de la tine să am încredere în mine. Și să nu mă las. Niciodată.

Îți mulțumesc. Ce privilegiu imens. Te iubesc. La mulți ani! 22.07.2025”, a adăugat Oana Roman.