Oana Roman, probleme de sănătate?! Medicii i-au interzis complet să facă acest lucru

Oana Roman îi ține mereu la curent pe fanii de pe rețelele sociale cu viața ei personală. Recent, vedeta le-a dezvăluit că medicii i-au spus să renunțe la un obicei nociv, pe care soția lui Marius Elisei îl are. Oana Roman a dezvălui acest lucru pe Instagram, acolo unde a vorbit și despre problemele de sănătate.

Fosta soție a lui Marius Elisei trebuie să renunțe la obiceiurile nesănătoase, dacă își dorește să fie bine pe termen lung. Vedea a mărturisit că s-a confruntat cu oboseala și mai multe probleme în ultimele zile, dar starea ei de sănătate este, de principiu, una bună.

View this post on Instagram A post shared by oana roman (@oanaromanelisei)

Medicii i-au interzis Oanei Roman să mai facă acest lucru

Oana Roman le-a povestit fanilor că trebuie să renunțe la fumat. Se pare că este unul dintre dușmanii mari ai vedetei, iar în timp trebuie să îl excludă de tot din viața ei, pentru că s-ar confrunta cu tusea.

„Am fost la doctor. Nu sunt probleme mari, dar…trebuie să mă las de fumat pentru că am o tuse tabacică cronică”, a spus Oana Roman pe Instagram, potrivit Cancan.ro.

Fiica lui Petre Roman i-a sfătuit pe fanii ei internauți să meargă în mod regulat la analize și să își facă controalele periodice, pentru a putea rămâne cât mai sănătoși.

„Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați. Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris. Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu”, le-a transmis ea fanilor.

View this post on Instagram A post shared by oana roman (@oanaromanelisei)

Cum a slăbit Oana Roman

Vedeta a povestit, în mai multe rânduri, la ce trucuri a apelat pentru a slăbi. Ea a recunoscut că nu a fost doar dieta, ci și tratamentele corporale care au ajutat-o să piardă în greutate.

„Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri.

De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri. Da, am o dietă anume aș putea spune”, a detaliat ea.