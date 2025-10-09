Mărioara Zăvoranu a trăit clipe de coșmar, încă de pe vremea când era doar un bebeluș. Fiica ei, cunoscuta Oana Zăvoranu, a vorbit de drama prin care a trecut mama ei la puțin timp de la naștere.

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru aparițiile sale TV și pentru modul în care de fiecare dată își spune punctul de vedere. Și de această dată, prezentă în cadrul unui podcast nu s-a abținut și a spus lucrurilor pe nume.

Prin ce a trecut Mărioara Zăvoranu

Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri halucinante! Mama acesteia a fost abandonată pe vremea când era doar un bebeluș. Și nu într-un spital, cum adesea se mai practică, ci într-un tren.

Mama ei, bunica biologică a Oanei Zăvoranu, a urcat-o pe Mărioara într-un vagon de tren și acolo a lăsat-o. Femeia, la vremea aceea doar un copil, a avut noroc, deoarece în acel tren avea să îi întâlnească pe cei care au adoptat-o și care au îngrijit-o.

„Bunica mea maternă a înfășat-o pe mama la câteva zile și a pus-o într-un tren. Și în trenul ăla a găsit-o familia care a înfiat-o. Îmi pare rău că am cunoscut-o (n.r. pe bunica biologică). Este ceva rău! Este tot ceea ce poate fi…

Nu mai știu, n-am putut să am legătură cu această individă, pentru că a fost una dintre persoanele care m-a făcut cel mai praf pe la televizor, fără să mă vadă decât o dată în viața ei. Îndrugă niște minciuni și niște mizerii… Pentru că o descoperise pe mama, și-a adus aminte de Mărioara că are bani și voia să se aciueze un pic, să se înfrupte din durerea mamei. Asta s-a întâmplat cu vreo 6 luni de zile înainte să moară mama. O descoperise Lina pe mama, cu tot familionul ei. Și pentru că eu eram într-un război acerb cu mama, mama a făcut în așa fel încât tot la prezentatorul infirmier, la Acces Direct, a primit-o pe această Lina, care m-a făcut varză cu carne la televizor”, a povestit Oana Zăvoranu, în cadrul

Oana Zăvoranu, replici acide la adresa bunicii materne: „Ești tot ceea ce se poate spune mai rău despre o mamă. Tu ești o rușine!”

De asemenea, vedeta a povestit că a avut, la un moment, un conflict acerb cu bunica maternă. Se pare că mama Mărioarei Zăvoranu o ataca în mod repetat pe Oana la televizor, iar atunci femeia a reacționat.

„Și am intrat în direct și i-am spus: „Femeie, tu ești tot ceea ce se poate spune mai rău despre o mamă. Tu ești o rușine! N-ai cum să vorbești de mine, că eu nu te-am văzut în viața mea. Tu nu mă cunoști. Cum poți tu să vii să vorbești de cântărețul înșelat și să îți faci nepoata albie de porci? Cine îți dă ție acest drept? Cine ești tu? Că ești o străină pentru mine. A făcut o întreagă circotecă atunci când am înmormântat-o pe mama, s-a agățat de ușile de pe la cimitir, a făcut circ pentru că n-am vrut s-o las să intre, nu aveam de ce”, a adăugat vedeta.