Oana Zăvoranu și soțul ei Alex Ashraf s-au împăcat. Anunțul făcut de cei doi: „Am renunțat la divorț”

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat după ce ea l-a acuzat de înșelare și cheltuirea unor sume semnificative de bani cu amanta. Se pare că cearta lor nu a durat mult, deoarece au decis să se împace. Partenerul vedetei a confirmat împăcarea la Xtra Night Show, iar și ea pe social media.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat

pe Alex Ashraf și au anunțat la Xtra Night Show că sunt din nou un cuplu. Pe InstaStory, Oana a scris simplu: „Te iubesc!”

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas”, a declarat Alex Ashraf la Xtra Night Show, potrivit .

View this post on Instagram

Alex Ashraf a confirmat că a cheltuit din banii familiei

În timpul apariției sale la emisiunea Xtra Night Show, Alex Ashraf a fost confruntat cu o întrebare sensibilă cu privire la acuzațiile că ar fi cheltuit banii Oanei Zăvoranu pentru a achiziționa cadouri scumpe pentru alte femei.

„Nu confirm că am cheltuit din averea Oanei Zăvoranu, din banii familiei, da, confirm, că am făcut o grămadă de chestii, care e problema. Regret, îmi pare rău. Mă interesează să construiesc un viitor cu Oana”, a mai precizat soțul Oanei Zăvoranu.