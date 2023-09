Obiceiul pe care Ramona Olaru îl ține ascuns. Vedeta nu renunță la el sub nici o formă: „Mie îmi place, mi se pare super amuzant”

că iubește tatuajele, având nu mai puțin de 28 de astfel de creații pe corpul său. Cu toate acestea, colega de la emisiunea matinală a lui Răzvan și Dani susține că aceste tatuaje sunt discreționare și mici în dimensiune. Blondina a menționat că întotdeauna a avut o pasiune pentru arta tatuajelor, dar preferă designurile mici și subtile, dar nu îi plac în mod deosebit tatuajele mari și foarte vizibile pe corp.

Ce obicei și-a făcut Ramona Olaru

Se pare că cu adevărat intrigant. Mai precis, în fiecare an, cu ocazia zilei de naștere, alege să se tatueze de șapte ori, ceea ce a condus la acumularea acestui număr impresionant de tatuaje.

„Mi-au plăcut întotdeauna tatuajele, dar nu cele mari. Nu-mi place să văd atât de mare desen pe corpul meu și când le vedeam la ceilalți oameni mi se păreau foarte interesante și tot timpul am zis că vreau să am tatuaje mici.

Am pornit pe o chestie de acum câțiva ani și de fiecare dată de ziua mea mai fac câte 7 tatuaje fiind 7. Numai că anul ăsta am dat skip pentru că am fost super ocupată cu vacanțele și nu am avut timp să fac o programare să mă duc să mi le fac pe toate cele 7. Dar urmează și anul ăsta”, a mărturisit Ramona Olaru pentru .

Asistenta TV are data nașterii pe ambele urechi

Cu un simț al umorului irezistibil, asistenta TV a dezvăluit cu zâmbetul pe buze că și-a imprimat chiar data nașterii pe ambele urechi, pentru orice eventualitate uitată. Cu toate acestea, ea consideră acest tatuaj drept o amuzantă și semnificativă marcă personală.

„Am numerele 07.07. Este data mea de naștere și am la amândouă. Mie îmi place, mi se pare super amuzant și super drăguț. Dacă uit când m-am născut, să se vadă și să se știe.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.