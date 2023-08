Ramona Olaru, de la cules porumb la celebritate: Vedeta dezvăluie cum a câștigat bani înainte de a apărea pe micile ecrane

Ramona Olaru, cunoscută vedetă de televiziune de la Antena 1, a dezvăluit recent detalii din viața sa anterioară faimei și carierei de prezentatoare TV. Într-un interviu pentru ., aceasta a povestit cu sinceritate despre muncile pe care le-a depus în copilărie și adolescență pentru a câștiga bani, inclusiv experiența sa de cules porumb și munca în localuri, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Ramona Olaru, despre munca asiduă din copilărie

Înainte de a deveni o prezență familară pe micile ecrane, a parcurs un drum muncitoresc încă din copilărie. Ea a dezvăluit că a început să muncească pentru a strânge bani încă de la vârsta de 10-12 ani. Una dintre activitățile la care a participat a fost culesul porumbului și alte sarcini agricole. Tânăra a făcut tot posibilul pentru a-și asigura finanțarea școlii și a suplimentat aceste eforturi cu munca de ospătăriță și participarea într-o trupă de dans.

„A trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore”, a declarat , pentru .

Am fost ospătăriță în primul rând în mai multe localuri de acolo din zonă. Aveam o trupă de dans, îmi amintesc în liceu cu colegii mei– fete, băieți – și ne duceam la diverse evenimente. Bineînțeles eram plătiți foarte puțin și foarte prost, dar pentru noi era suficient. Și bineînțeles aveam și bursă de merit în liceu”, a mai spus aceasta.

Ramona Olaru își ajută financiar părinții

Ramona Olaru a mărturisit că, în prezent, . Vedeta subliniază importanța aprecierii fiecărui moment și exprimă recunoștința ei pentru progresele de care a avut parte.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa cu divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”, a spus Ramona Olaru.