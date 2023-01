Omul cu Tourette se pregătește să devină tată. Motivul pentru care a fost amenințat de soția lui cu avortul

După o perioadă foarte lungă de timp în care au existat numeroase încercări și vizite la medic, Andrei Ungureanu, cunoscut ca Omul cu Tourette, și Alina, aparent soția lui secretă și-au îndeplinit un mare vis.

Cei doi s-au căsătorit, însă asta nu este tot. Andrei Ungureanu și Alina se pregătesc să devină părinți.

Omul cu Tourette, amenințat de soția lui cu avortul

Se pare însă că situația între cei doi soți nu este chiar una foarte bună. Neînțelegerile apărute între ei l-au adus pe Andrei Ungureanu la un prag limită, luând decizia de a se despărți de Alina. Aceasta ar fi apelat la șantajul emoțional și l-ar fi amenințat pe Omul cu Tourette cu avortul, dacă nu se împacă.

Totul s-a petrecut între cei doi după nu mai puțin de un an în care s-au tot chinuit să devină părinți.

De dragul faptului că urmează să devină tată și, implicit, să i se îndeplinească , Andrei Ungureanu și-ar fi „călcat” pe suflet și s-ar fi împăcat cu Alina.

În urmă cu puțin timp, Andrei Ungureanu a cerut-o pe Alina în căsătorie în direct, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Marele câștigător de la iUmor și-ar fi dorit ca el și Alina să fie singuri în acel moment, însă partenera lui de viață și-a dorit o cerere în căsătorie cu tamtam.

Cununia civilă a fost un eveniment restrâns, cu doar câteva persoane.

„A fost foarte cringe pentru că Ofițerul Stării Civile ne-a rugat să ieșim pe ușa și să intram înapoi de mana și ne-a pus Marșul…Erau acolo vreo trei persoane, niste rude, era foarte frig și eram așa îmbracați, vai de capul nostru. Am intrat și ne uitam unul la altul și nu știam ce să facem. Nu ne-a plăcut, ce să postez pe online, doua-trei persoane care filmau? Noi am filmat și am arătat familiei și am ras toți. Ei se așteptau la asta, am avut discuția. Eu nu m-am obișnuit că sunt Ungureanu”, a spus Alina, potrivit .

Cum s-au cunoscut cei doi soți

După ce a devenit extrem de cunoscut ca urmare a participării la emisiunea iUmor, Andrei Ungureanu s-a și ales cu o dragoste neașteptată. Pe TikTok, acolo unde ajunsese și să țină în permanenență legătura cu urmăritorii lui, a cunoscut-o pe Alina, cea care urma să-i devină soție.

De la o relație aparent haioasă pentru public, legătura dintre cei doi s-a transformat în iubire, iar mai apoi au venit și planurile de viitor: să devină părinți, așa cum chiar Omul cu Tourette declara, în spațiul public, în urmă cu doar câteva luni.

„Am cunoscut-o pe noua mea iubită pe Tik-Tok. În timp ce făceam un live, mă uitam pe acolo, și povestea ei de viață mi-a plăcut, dar și cum este ea ca persoană. Are și ea niște ticuri, dar nu Tourette”, a spus Andrei Ungureanu, despre actuala lui soție, Alina și despre momentul în care s-au cunoscut pe rețeaua de socializare.