Otilia Bilionera: „Sunt nevinovată”. Artista a dezvăluit adevărul despre legătura dintre ea și Tristan Tate

Otilia Bilionera a răbufnit după ce s-a spus că a avut o relație cu Tristan Tate.

Cântăreața a ieșit la masă cu britanicul, care acum e acuzat de trafic de persoane și abuz sexual, în urmă cu 5 ani.

Otilia Bilionera, adevărul despre legătura dintre ea și Tristan Tate

În urmă cu cinci ani, în anul 2018, artista Otilia Bilionera a fost surprinsă alături de Tristan Tate la o cafenea din București, însoțiți de una dintre prietenele artistei. Acest lucru se petrecea la doar câteva zile de la despărțirea britanicului de Bianca Drăgușanu.

Atunci s-a speculat că Tristan Tate și Otilia Bilionera , însă ea a infirmat zvonurile. În urmă cu 5 ani, cântăreața spunea că l-a cunoscut pe Tristan prin intermediul unor prieteni comuni și a ieșit cu el la o cafea pentru a-și ajuta prietena, care atunci voia să obțină un interviu cu el.

În prezent, după ce frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți, detalii neștiute din trecutul lor au ieșit la iveală. Otilia Bilionera a fost deranjată că a fost asociată cu britanicul și spune că nu a avut niciodată vreo relație cu el.

„Sunt nevinovată”

„Sunt nevinovată, pur și simplu sunt băgată aiurea în c…t. Nu înțeleg de ce sunt inclusă la vedete care au trecut prin patul lui Tristan Tate. Stați puțin și cercetați. În 2018 am declarat clar că nu există nimic între mine și el!

În 2018 l-am cunoscut pe Tristan la o petrecere. La petrecerea aceea era și viitorul meu logodnic de atunci. Prietena mea cea mai bună lucra ca reporter la Antena 1, iar Tristan era cunoscut atunci pentru relația pe care o avea cu Bianca Drăgușanu.

Prietena mea m-a rugat să ieșim la o cafea cu el, poate obține și ea un interviu. Asta a fost tot. Am ieșit la o cafea noi două cu el. A venit și presa. A doua zi a apărut peste tot la TV. Tristan și nu am avut o relație cu el. Am declarat și atunci că suntem doar prieteni”, a mărturisit Otilia Bilionera pe TikTok, scrie .