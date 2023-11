Ozana Barabancea știe când va muri: „Am aflat niște lucruri care m-au cutremurat”

La vârsta de 54 de ani, a dezvăluit într-un podcast că a aflat perioada în care va muri, prin intermediul astrologiei. Jurata de la „ ” a trecut prin experiențe șocante care au dus la abandonarea credinței în astrologie și a dezvăluit că, de ani de zile, știe când se apropie ziua sa fatală, relatează .

Ozana Barabancea a ales credința în locul astrologiei

a povestit despre faza în care era fascinată de astrologie, citind cărți pe această temă. Cu toate acestea, ea a dezvăluit că această „pseudoștiință” i-a adus experiențe negative, ceea ce a determinat-o să se distanțeze complet de aceasta. Artista și-a îndreptat atenția către credința în Dumnezeu, considerând că rugăciunea este soluția pentru problemele sale.

„Eu cred în Dumnezeu, în primul rând. Și mai cred că rugăciunea face minuni, apropo de cred în destin. Să știi că a fost o vreme când îmi savuram toate cărțile de astrologie din casă, și între timp mi-am dat seama că este un mare pericol și o mare înșelare, și le-am dăruit pe toate. Și dacă se întâmplă să fie ceva mai puțin dorit în viața mea, apelez imediat la rugăciune, și la psaltire, și la acatiste, și merg la biserică. Și să știi că mi-a ajutat foarte mult.

Adică eu n-am nimic cu astrologii, cu numerologii, eu nu contest că ar minți, din contră, uneori adevărul nu e bine să-l știi pentru că te panichează, și mai ales răul nu trebuie rostit.”, a povestit artista.

Cum a aflat Ozana Barabancea perioada în care va muri

În cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”, a vorbit deschis despre experiența cu astrologia și despre momentele în care a aflat detalii cutremurătoare despre moartea tatălui său. Cu toate că nu cunoaște anul exact al morții sale, vedeta știe perioada și spune că, atunci când se apropie de acele zile, este foarte atentă la tot ceea ce face.

„Am aflat niște lucruri care m-au cutremurat, le-am verificat, foarte multe dintre ele au fost exact punctuale. (…) Moartea tatălui meu. Am aflat că, exact, cum și în ce fel. Dar am aflat și când o să mor eu. Deci de ani de zile știu treaba asta. Nu știu anul, dar știu perioada, și când se apropie zilele respective nu că mă panichez, dar am grijă la tot ceea ce fac, să fiu foarte atentă.

Eu am ascendentul la două grade distanță de fiul meu, și amândoi, pentru că suntem ascendent, eu la trei grade și eu la cinci grade în Scorpion, când e să fie nasol, e nasol pentru amândoi. Când e să fie bine, este bine pentru amândoi. Avem foarte multe similitudini, de-aia nu mă mai uit pe astrograma lui, nu mă mai uit pe astrograma mea, am văzut ce era de văzut, sunt lucruri pe care nu vreau să le fac publice, nu vreau să mă gândesc la ele”, a mai spus Ozana.