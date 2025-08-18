B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Paris Hilton a ajutat mai mulți copii nevoiași din Craiova. Mesajul vedetei internaționale după ce a vorbit și s-a jucat cu micuții (FOTO, VIDEO)

Paris Hilton a ajutat mai mulți copii nevoiași din Craiova. Mesajul vedetei internaționale după ce a vorbit și s-a jucat cu micuții (FOTO, VIDEO)

Traian Avarvarei
18 aug. 2025, 16:33
Paris Hilton a ajutat mai mulți copii nevoiași din Craiova. Mesajul vedetei internaționale după ce a vorbit și s-a jucat cu micuții (FOTO, VIDEO)
Paris Hilton în România. Sursa foto: Paris Hilton / Instagram

Vedeta internațională Paris Hilton a mers la un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile și a făcut o donație consistentă, în timpul vizitei sale în România, de la finele lunii trecute.

Cuprins

  • Ce a făcut Paris Hilton în România
  • Ce mesaj a transmis Paris Hilton despre situația copiilor vulnerabili

Ce a făcut Paris Hilton în România

La finele lunii trecute, Paris Hilton a venit în Craiova. Vedeta a mixat ca invitat special la festivalul IntenCity și a mers la un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile. Ea a făcut acolo o donație și s-a jucat cu copiii.

Recent, Paris Hilton a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre situația acestor copii și trăirile sale și și-a îndemnat fanii să susțină astfel de cauze.

Ce mesaj a transmis Paris Hilton despre situația copiilor vulnerabili

„Una dintre cele mai importante părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care UNICEF o desfășoară pentru a ajuta copiii vulnerabili. (…) UNICEF Romania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitorii care fac posibilă această schimbare.

Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum e speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să vă văd în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii”, a transmis Paris Hilton, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Paris Hilton (@parishilton)

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
Monden
Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
Monden
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”
Monden
Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Alina Eremia în ziua nunții și ce semnificație ascunsă a avut buchetul
Monden
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Alina Eremia în ziua nunții și ce semnificație ascunsă a avut buchetul
Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!
Monden
Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Eveniment
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Babasha a părăsit scena în mijlocul unui concert: „Îmi cer scuze, eu am plecat”. Ce a determinat reacția artistului
Monden
Babasha a părăsit scena în mijlocul unui concert: „Îmi cer scuze, eu am plecat”. Ce a determinat reacția artistului
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Monden
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Monden
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Monden
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Ultima oră
18:23 - Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
18:20 - Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
18:17 - O nouă stradă a fost construită în Sectorul 3 pentru decongestionarea traficului. Robert Negoiță acuză blocaje administrative din partea Primăriei Capitalei
18:09 - Doi copii din Iași sunt cei mai buni din lume la aritmetică mentală. „Este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier” (FOTO)
17:50 - Prințul William și Kate Middleton se mută! Decizia radicală luată de cei doi
17:46 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier
17:43 - Propagandă rusă după summitul Trump–Putin. Un tanc a umblat pe străzi cu steagurile Americii și ale Rusiei arborate
17:28 - Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
17:18 - Tragedie pe o autostradă din Grecia! Trei persoane au murit carbonizate după un accident grav (VIDEO)
17:12 - Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”