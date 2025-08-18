Vedeta internațională Paris Hilton a mers la un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile și a făcut o donație consistentă, în timpul vizitei sale în România, de la finele lunii trecute.

Ce a făcut Paris Hilton în România

La finele lunii trecute, Paris Hilton . Vedeta a mixat ca invitat special la festivalul IntenCity și a mers la un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile. Ea a făcut acolo o donație și s-a jucat cu copiii.

Recent, Paris Hilton a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre situația acestor copii și trăirile sale și și-a îndemnat fanii să susțină astfel de cauze.

Ce mesaj a transmis Paris Hilton despre situația copiilor vulnerabili

„Una dintre cele mai importante părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care UNICEF o desfășoară pentru a ajuta copiii vulnerabili. (…) UNICEF Romania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitorii care fac posibilă această schimbare.

Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum e speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să vă văd în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii”, a transmis Paris Hilton, pe Instagram.