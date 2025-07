Gestul impresionant făcut de Paris Hilton în România. Nu știu mulți acest lucru

a fost în România, în urmă cu o săptămână, cu ocazia prestației sale de pe scena festivalului „IntenCity”, din Craiova. Nu este pentru prima dată când artista vine la noi în țară, însă de această dată a șocat cu gestul pe care l-a făcut.

Paris Hilton a ajuns în oraș cu o zi înainte de festival, iar acest lucru a fost cu un motiv. , brand ambasador al IntenCity, a dezvăluit ce a făcuta celebra femeie, cunoscută la nivel internațional.

Ce gest a făcut Paris Hilton în Craiova

Vedeta a pus muzică pe scena festivalului, iar lumea s-a distrat pe ritmurile ei. Printre cei fermecați a fost și cunoscutul designer de modă, Cătălin Botezatu. Acesta a mărturisit pentru că a mai văzut-o pe blondină, însă de data aceasta a avut ocazia să interacționeze cu ea.

Potrivit spuselor lui Botezatu, Paris Hilton a venit mai devreme la Craiova, deoarece și-a dori să ajute 10 familii nevoiașe pe care ea, făcând singură research, le-a găsit. Gestul ei nu a fost făcut public și este cu atât mai prețios.

„Ce am apreciat foarte tare este faptul că a venit cu o zi mai devreme și a făcut niște acțiuni caritabile pe cont propriu. A ajutat zece familii din Craiova, acțiune la care nimeni nu se aștepta. A fost un research personal, dacă puteți crede. Ea este cunoscută pe plan mondial pentru acțiunile caritabile pe care le face, și pe care nu le face neapărat la vedere, nu sunt pentru show. A fost un gest foarte frumos din partea ei, a venit în liniște, fără tam-tam, a plecat la fel și nu a luat legătura cu nimeni din România care să o ajute în găsirea familiilor, ci a căutat singură”, a declarat Cătălin Botezatu pentru sursa citată anterior.

Cine a însoțit-o pe vedetă în România

Paris Hilton nu a venit singură în România. Același Cătălin Botezatu a povestit cum și-a petrecut timpul liber artista, venită tocmai din America pe scena din „Cetatea Băniei”.

„A făcut un show extraordinar. Este o super profesionistă, cu o prestanță și o prezență extraordinară. Este o tipă extrem de populară. A coborât, după spectacol, în mulțime și a făcut poze cu fanii. A făcut poze cu toată lumea care și-a dorit acest lucru, în drumul ei de la cabină până la scenă, fără să spună că este obosită, transpirată etc. Deși putea să poarte o ținută extravagantă, a ales o ținută frumoasă, sparkling, dar în același timp reținută, fără să arate foarte mult. Arată foarte bine pentru vârsta ei! În tot timpul liber a avut grijă de copiii ei, i-a plimbat prin Craiova și a fost foarte încântată de Craiova”, a adăugat designerul.

Cătălin Botezatu, repostat de Paris Hilton

„Bote” a povestit că a socializat cu Paris Hilton, care „nu e deloc fițoasă”. Cătălin s-a fotografiat cu aceasta, s-a postat și spre surprinderea multora, el a fost singurul om din România pe care artista l-a repostat pe Instagram.

„Am vorbit cu ea, i-am spus că sunt un fan al ei, că am văzut-o în mai multe locații din lume, nu este prima dată când o văd. Nu am mai socializat până acum, este prima dată, deși, așa cum spuneam, am mai văzut-o. I-am fost prezentat dinainte, era foarte bine informată. Impresarul și impresara ei i-au povestit despre mine, de aceea a acceptat să stea de vorbă și să facă poze. Nu mi-am dorit să fiu insistent. Era planificat să stăm de vorbă mai mult, la ea în vestiar, dar, pentru că stătuse foarte mult la poze și trebuia să ajungă la hotel, la copii, eu am renunțat să îi mai răpesc din timp și am preferat să fac poze cu ea afară. Nu este absolut deloc fițoasă! Am fost singura vedetă din România pe care a preluat-o și a repostat-o”, a mai spus Cătălin Botezatu.