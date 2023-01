Pasiunile ascunse ale lui Cătălin Botezatu: „Acum nu aș mai face asta, pentru că mi-am dat seama că nu e nicio meserie plăcută”

Cătălin Botezatu a mărturisit în cadrul că a încercat timp de trei ani să intre la Teatru, dar fără succes. Vedeta nu a fost admisă din cauza numărului limitat de locuri.

Cătălin Botezatu visa la actorie

Acum, nu mai are interes în actorie, deși a avut oportunitatea să o practice ca invitat special în diverse producții. Moda i-a adus cea mai mare satisfacție, cu recunoaștere, premii și bani, iar creațiile sale au fost apreciate la festivaluri importante de modă naționale și internaționale.

Cătălin Botezatu nu are nevoie de nicio introducere, succesul său actual fiind rezultatul efortului și dedicație. Moda este esența vieții lui, reflectată prin profesionalism, entuziasm și pasiunea de a lucra, de a-și menține mereu hainele la modă și de a atrage atenția clienților și a specialiștilor. Anul trecut, Cătălin Botezatu și-a împlinit un alt vis, deschizând propriul showroom la Los Angeles.

Celebrul creator de modă a jucat într-un film

“Am și jucat în ‘A doua cădere a Constantinopolului’, într-un film în care eram ofițer neamț, am jucat în mai multe filme, bine, nu roluri mari. Acum nu aș mai face asta, pentru că mi-am dat seama că nu e nicio meserie plăcută, nu.

Atunci, la început, pentru că eram foarte tânăr îmi plăcea și am cochetat cu teatrul timp de 3 ani și am dat la IATC, dar când am văzut că intrau doar piloșii, erau doar trei locuri și intrau doar copiii de actori și așa mai departe, nu”, a declarat celebrul creator de modă.

Cătălin Botezatu, student la Milano

Creatorul de modă își atinge visurile prin munca sa și are o carieră de succes. În cadrul unui interviu pentru unica, Botezatu a povestit despre începuturile sale în lumea modei, desi după terminarea liceului avea dorința de a deveni actor. Deși nu a reușit să intre la Teatru, a obținut o diplomă într-un alt domeniu, continuând apoi studiile în domeniul modei.

“Am fost un student ok, cuminte, alergam, munceam foarte mult. Toată lumea întreabă. Și în adolescență? Am muncit foarte mult, am avut multe joburi, pentru că îmi place să muncesc, eram și manechin în același timp, lucram la casa de modă Venus, la UCECOM, la Apaca unde eram manechin cu carte de muncă.

De la 18 ani am câștigat primii bani. De atunci am fost independent financiar. Am făcut Management și Marketing în Alimentație Publică, după care am făcut Institutul European de Modă la Milano”, a dezvăluit Cătălin Botezatu pentru