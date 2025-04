Pățania lui Mircea Badea, după ce a cumpărat trei iaurturi de pe o aplicație mobilă: „Nu mai comand nimic fără ochelari”

Mircea Badea a povestit ce a pățit când și-a cumpărat trei iaurturi printr-o aplicație. El a suspectat că e ceva în neregulă când a văzut prețul, dar tot a fost surprins când a sosit livratorul. Badea spune că s-a învățat minte și de acum nu va mai face comenzi prin aplicații fără să-și pună ochelarii.

Mircea Badea a comandat 3 iaurturi. Ce a primit

„M-am gândit că mi se va face foame și eu neavând niciodată răbdarea asta, mă termină nervos asta cu mâncarea, deci eu abia aștept să se inventeze pastila aia, iei una pe zi și gata, deci detest asta cu mâncarea, nu pot să îmi pierd timpul cu asta și prefer din alea de desfaci și gata, mănânci. Și m-am gândit eu să îmi iau iaurt. Repede așa, eram să vin la emisiune, luam copilul care venea din excursie, dă-i și comandă, nu aveam nici ochelarii, intru pe aplicația pe care comandam și zice că „Something is wrong, sorry”. Cum „sorry” bă?

Mă enervez și intru pe altă aplicație pe care nu o mai folosisem de un an, uitasem parola, dă-i repede altă parolă, stai că îți trimit codul pe telefon, hai că bag și codul, hai că am și greșit, hai că intru să comand în sfârșit – 3 iaurturi. Bun, zic trei iaurturi sunt suficiente și gata. Sună apoi la ușă. Era unul cu niște găleți. Ce ați făcut, bă? Mi s-a părut mie că totuși era cam scump ce am comandat, dar am zis că asta e. Au venit unii cu gălețile de iaurt, trei găleți. Zic: „asta pentru ce”? „Păi e iaurtul dumneavoastră”. Acum trebuie să fac cumva să scap de el. Nu mai comand nimic, fără ochelari numai”, a povestit Mircea Badea, potrivit