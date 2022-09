Paul Diaconescu de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a petrecut trei ore pe masa de operație: „Pentru a mi se extirpa o tumoră benignă de 5 cm”

Paul Diaconescu este unul dintre concurenții sezonului actual și este în formă maximă, dar puțini sunt cei care știu că acum doi ani, actorul a trecut printr-o operație extrem de grea.

Paul Diaconescu a petrecut trei ore pe masa de operație, chiar de ziua lui, pentru a i se înlătura o tumoare de 5 centimetri.

Paul Diaconescu a suferit o operație foarte grea

Pe 10 februarie 2020, chiar de ziua lui, Paul Diaconescu a trecut printr-o mare cumpănă. Actorul a suferit o intervenție chirurgicală ce a durat 3 ore, pentru a-i fi extirpată o tumoră benignă de 5 centimetri.

„Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut forma fizică.

După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat rareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Așa că pentru mine perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare.

Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare. Am stat în Dâmbovița cu tata și cu mama mea vitregă, și, în armonie, am contemplat natura. Fără prea multă activitate.

M-am plimbat pe dealuri, am făcut 8 bâte de corn, pe care le-am dat cadou prietenilor, multe poze la stejari și zonele defrișate, grădini și porți de grădini. Am mâncat sănătos, am băut bine, am scris pentru iUmor și am gătit iepuri și păsări la ceaun”, a povestit Paul Diaconescu pentru !

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cine este Paul Diaconescu de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Actorul este cunoscut pentru rolurile în serialele „Îngeri pierduți” sau „Triplusec”. Paul Diaconescu, în vârstă de 33 de ani, este un actor cameleon, se reprofilează fără mult efort de la dramă la comedie, de la film la reclame.

El a participat n mai multe emisiuni de televiziune de tip reality show, precum „Ferma Vedetelor” sau ambele fiind realizate și difuzate de postul de televiziune Pro TV.