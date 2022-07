Giani Kiriță și Lidia Buble, printre concurenții noului show de la PRO TV, „Sunt celebru, scote-mă de aici”

Concurenții , „Sunt celebru, scote-mă de aici”, au pecat deja spre Republica Dominicană, iar a aflat și dezvăluit în exclusivitate o parte din numele vedetelor care vor spune „prezent” noului proiect din junglă. Giani Kiriță și Lidia Buble sunt doar două dintre cele mai sonore nume din lumea mondenă care vor participa.

Giani Kiriță revine în junglă după patru ani

Giani Kiriță, fostul fotbalist de la Dinamo, nu este la prima aventură la o astfel de emisiune, acesta revenind în jungla din Republica Dominică la patru ani distață de , transmis la vremea respectivă de Kanal D.

Acesta reprezintă și unul dintre motivele pentru care a fost cooptat în noul show difuzat de PRO. Conform sursei menționate anterior, Kiriță a negociat „la sânge” onorariul cu producătorii emisiunii, la fel cum a procedat și în cazul experienței de acum patru ani.

„La început am luat-o (televiziunea, n.r.) ca pe o glumă, după ce, în 2012, m-am lăsat de fotbal. Apoi, în 2013 am participat la «Dansez pentru tine». Și acolo am luat-o ca pe o joacă, dar uite că au trecut nouă ani în care eu stau în televiziune. A devenit alt viciu pentru mine.

Am fost peste tot, la «Șerifi de România», la Nea Marin, «Exatlon». Am avut și emisiunea mea la Kanal D, ceea ce m-a bucurat enorm. Chiar a fost o experiență incredibilă… Să fii invitat, după care să fii prezentator… E o diferența de la cer la pământ și a trebuit să mă adaptez. N-am luat cursuri de dicție, am fost spontan, cum sunt eu”, povestea Giani, citat de click.ro.

Vedetele anunțate pentru show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

PRO TV a anunțat că noul show din Republica Dominicană , dar nu a făcut încă public lista concurenților.

Click! a scris însă că printre vedetele care vor lua parte la start se numără Mara Bănică, Lidia Bubble, Răzvan Botezatu, Alex Bogdan și Paul Diaconescu.

Pentru două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau Internet și se vor lupta cu neprietenoasă junglă pentru a obține titlul de Rege sau Regină a acesteia.

„Sunt foarte bucuros să anunț debutul producției și extrem de mândru de echipa care va face că acest sezon să devină o adevărată adicție pentru cei de acasă!”, a spus Amir Mor Hason, Production Director PRO TV.