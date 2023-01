Paul McCartney, la un pas de tragedie: „O maşină nu a oprit deloc”

Paul McCartney a trecut prin clipe teribile. Vedeta a fost aproape să fie călcat de o maşină pe faimoasa trecere de pietoni din faţa Abbey Road Studios din Londra, unde una dintre fiicele sale, Mary, filma o scenă pentru un documentar care celebrează împlinirea a 90 de ani de la inaugurarea acestei clădiri celebre, notează

Starul trupei The Beatles, la un pas de moarte

Paul McCartney, fostul star al trupei The Beatles, a avut un moment tensionat când a fost aproape călcat de o mașină în timp ce încerca să recreeze poza de pe coperta albumului „Abbey Road” al formației, care a devenit emblematică.

Incidentul s-a petrecut în timpul filmărilor pentru primul lungmetraj documentar al fiicei sale, intitulat „If These Walls Could Sing”, care va fi produs de platforma de streaming Disney+. McCartney are acum 80 de ani.

Fotografa şi regizoarea Mary McCartney a făcut dezvăluirile următoare pentru publicaţia S Magazine: „Secvenţa în care o maşină aproape l-a călcat pe trecerea de pietoni a fost atât de amuzantă.

Când ieşeam din studioul de înregistrări, i-am spus: ‘te voi filma (pe acea trecere de pietoni – n.red.)’. El a păşit pe zebră, însă o maşină nu a oprit deloc pentru a-i acorda prioritate”.

Emoții mari pentru fiica lui McCartney

Mary McCartney, în vârstă de 53 de ani, a declarat că a fost „cu adevărat emoţionată” atunci când i-a prezentat tatălui ei acel documentar, deoarece trupa The Beatles a înregistrat cele mai multe dintre albumele sale în studioul Abbey Road şi a atribuit celui de-al 11-lea album al său numele clădirii londoneze.

„L-am dus la un cinematograf să îl vadă, iar eu îmi spuneam fără încetare în mintea mea: ‘Dumnezeule, sper să îi placă!’. În ziua următoare, eram la un eveniment şi cineva mi-a spus: ‘L-am văzut pe tatăl tău şi el a vorbit foarte mult despre documentarul tău’.

Acesta este un loc de care el este foarte ataşat, iar atunci când a aflat că eu făceam documentarul, a fost foarte mulţumit şi asta l-a făcut să se gândească din nou la Abbey Road şi la multe alte poveşti”, a adăugat fiica starului britanic.