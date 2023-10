Pensia surprinzător de mică pe care o încasează Cornel Palade, fostul partener al lui Romică Țociu

Este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din țara noastră, însă, cu siguranță că toată lumea va fi uimită de pensia pe care o are.Cornel Palade a mărturisit că pensia sa este de numai 1.450 de lei.

Cornel Palade a mărturisit că se mulțumește cu ce are și că se descurcă

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia?

Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a mărturisit Cornel Palade, în timpul emisiunii „La Măruță”.

Actorul a spus că faptul că se poate mulțumi cu puțin este motivul pentru care se bucura de viața sa.