Pentru ce „nebunie” adună bani Liviu Vârciu? Prezentatorul TV are mari planuri de viitor

Prezentatorul TV, Liviu Vârciu are planuri mari pentru viitor. Vedeta strânge bani pentru a realiza eva diferit față de tot ce există în prezent, scrie

că intenționează să adune bani pentru a lansa un film care să fie diferit față de tot ce a fost făcut până în prezent. De asemenea, el a precizat că perioada actuală este una foarte bună și urmează să șină un eveniment mare la Vâlcea alături de Adrian Zainea, sub identitatea trupei L.A.

„Sunt cu Adi și cântăm împreună. O să avem evenimentul cel mai mare de la Vâlcea, unde vor fi toate trupele vechi și toți băieții. Vom fi și noi acolo cu L.A-ul. Cu filmul, momentan, lucrez la buget, pentru că trebuie să strâng bani, vreau să fac o nebunie de film, să fac ce nu a fost făcut până acum. Toate merg bine!”, a mărturisit Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu cântă din nou cu trupa L.A

Prezentatorul a revenit pe scenă alături de vechii lui colegi de trupă. a mai cântat fanilor care acum sunt adulți, dar care și-au dorit să retrăiască anumite momente din perioada adolescenței.

„Noi tot am mai cântat o dată, de două ori pe an… Le-am mai cântat fanilor noștri care acum au familii și vor să își reamintească cum erau adolescenți. Noi am tot cântat, dar nu am cântat ca o trupă normală, cum sunt astea în vogă acum. Noi am cântat la cine vrea. Cine vrea să asculte L-A-ul, trebuie să mă sune și vin cu drag”, a adăugat vedeta.