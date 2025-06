Pepe a dezvăluit ce a făcut, „de patru ori pe săptămână”, pentru a slăbi 10 kilograme: „Am avut un pic grijă”

se află într-o formă de zile mari. Artistul a povestit cum a reușit să 10 kg.

Întrebat de câte ori pe săptămână merge la sală, Pepe a răspuns:

“De câte ori am timp. Am avut poate perioade când am lipsit mai mult. Acum, în ultima perioadă am fost de patru ori pe săptămână. Toată viața am făcut sport! Am slăbit vreo 10 kilograme”, a declarat artistul pentru .

„Am avut un pic grijă cu alimentația noaptea”

Întrebat dacă doar cu mersul la sala și dietă a ajuns să slăbească, Pepe a spus:

“Cu box și atât. Am avut un pic grijă cu alimentația noaptea, dar în rest nu pot să mănânc.

Am avut grijă să nu mănânc mult noaptea, dar dacă faci mișcare, e ok”, a precizat cerul artist.