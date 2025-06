Pescobar a rămas „pe drumuri”. Cine l-a ajutat și cum l-a răsplătit patronul „Taverna Racilor”

este unul dintre cei mai „în trend” afaceriști români și este cunoscut pentru actele sale de binefacere. Ieri, Paul Nicolau, a rămas pe A2, după ce rezervorul mașinii sale s-a golit. Totuși, nu a durat mult și cineva i-a sărit în ajutor.

Întreaga experiență a fost filmată de proprietarul lanțului de restaurante și postată pe rețelele de socializare. Acesta a spus că va acorda 1000 sau 1500 de lei celui care îi va aduce benzină pentru a putea pleca la drum.

Cine l-a ajutat pe Pescobar și cum a fost răsplătit

Pescobar a rămas „pe loc”, nu mai mult de 10 minute, căci văzându-l oprit, doi bărbați i-au sărit în ajutor. Nu cu mult timp după, oamenii legii și-au făcut și ei apariția.

„Deci, am rămas fără benzină, nu m-am uitat, pe pod, la Cernavodă, sunt pe avarii. Mai mult decât să pun avariile nu am ce să fac. Care vine primul cu 10 litri de benzină are 10 milioane sau 15 milioane. Nu am cum să mă dau jos să o împing, nu am ce să fac. Uite, domne, un român care nu lasă alt român la greu. A oprit domnul, uite cum mă împinge, frumos, elegant. Să vezi ce îl cinstesc eu acum pe omul ăsta, super băiat, am deja pregătit cașcavalul aici. Nu ne grăbim.

Dragilor, țara numărul 1 în care să rămâi fără benzină, îți faci prieteni imediat, 10 minute durează. Deci, o plăcere să rămâi fără benzină, mai ales în avionul ăsta al meu. E si Poliția Română aici cu noi, ne cerem scuze că am blocat puțin circulația.

E foarte bine că vă faceți datoria. În 3 minute a fost Poliția aici. România e cea mai tare, eu v-am mai zis. Dacă rămâneam la Londra fără benzină, până joi nu mă lua nimeni de acolo. România e plină de oameni minunați”, a spus Pescobar, într-un clip, pe contul său de .