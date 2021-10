Petrică Mîțu Stoian încasa sume fabuloase din concerte: „Am primit o mașină de fițe”

Într-un interviu acordat revistei Taifasuri, Petrică Mâțu Stoian a precizat că încasa sume foarte mari în anii 1990.

„S-a câștigat foarte bine în perioada când s-au dat ordonanțele acelea la mineri, în anii `85 – `96. Pe vremea aceea, un interpret bun câștiga și 15 milioane de lei vechi într-o seară. Acum nu mai este așa. Facem bani cât să trăim decent”, declara acum ceva timp Mâțu Stoian.

„În urmă cu aproximativ 20 de ani, am primit o mașină de fițe, un Opel Calibra, de la un domn cu dare de mână din Italia, căruia i-am cântat de ziua sa melodia «De păstram ce-am câștigat, azi eram cel mai bogat»”, a dezvăluit cântărețul de muzică populară.

Artistul se declară mulțumit de cât a agonisit de-a lungul carierei, mai ales că totul a obținut prin muncă, făcând ceea ce-i place: „Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, a mai adăugat interpretul de muzică populară.

Petrică Mîțu Stoian a fost arestat

Petrică Mîțu Stoian a povestit că evenimentele s-au petrecut în urmă cu mai mulți ani, când era în armată. Interpretul a primit o permisie pentru a pleca la țară, dar a pierdut autobuzul și a întârziat multe prea mult timp peste ora de întoarcere.

„Mi-a dat permisie 10 zile și eu am plecat la țară și era un singur autobuz care pleca dimineața. Am pierdut autobuzul. Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunți, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunțat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu știu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat.

Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia. Acolo era sediul arestului. Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabata. Dormeam pe un fel de țambal și cu ranița sub cap. Venea câte un ofițer și îți mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, așa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriș ca pe calea ferată și ne punea în pas de defilare, culcat”, a declarat interpretul de muzică populară, potrivit Ciao.ro.