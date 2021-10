Petrică Mîțu Stoian a fost arestat. Faptele nebănuite de care a fost acuzat interpretul de muzică populară

Petrică Mâțu Stoian este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România. Puțini sunt însă cei care știu detaliile controversate din trecutul artistului. În urmă cu mai mulți ani, interpretul a fost arestat.

Povestea a fost relatată chiar de Petrică Mîțu Stoian care a explicat de ce a fost arestat și cum a fost experiența de la Farul din Mangalia, acolo unde era locul arestului.

Petrică Mîțu Stoian a fost arestat. Ce acuzații i s-au adus

Petrică Mîțu Stoian a povestit că evenimentele s-au petrecut în urmă cu mai mulți ani, când era în armată. Interpretul a primit o permisie pentru a pleca la țară, dar a pierdut autobuzul și a întârziat multe prea mult timp peste ora de întoarcere.

„Mi-a dat permisie 10 zile și eu am plecat la țară și era un singur autobuz care pleca dimineața. Am pierdut autobuzul. Am întârziat din permisie 7 ore, dacă întârziai 4 ore trebuia să anunți, dar nu aveam de unde. În cele din urmă am anunțat, dar persoana căreia i-am spus a uitat să spună, nu știu ce s-a mai întâmplat, ideea este că am întârziat.

Era caz de batalion disciplinar. Mi-au luat centura, bocancii, tot, m-au dus la Farul din Mangalia. Acolo era sediul arestului. Nu aveam fereastră, nimic, aveam doar un lemn, ceva ca o masă, care se rabata. Dormeam pe un fel de țambal și cu ranița sub cap. Venea câte un ofițer și îți mânca zilele. Ne scotea pe limbă de foc, așa se numea, era un fel de jumătate de stradă, care avea pietriș ca pe calea ferată și ne punea în pas de defilare, culcat”, a declarat interpretul de muzică populară, potrivit Ciao.ro.

Petrică Mîțu Stoian se retrage din lumea muzicii

Îndrăgitul interpret de muzică populară a transmis că și-ar dori să se pensioneze și să se retragă de la Ansamblul Maria Tănase din Craiova. Petrică Mîțu Stoian spune că a ajuns la o vârstă, iar de acum ar fi mai bine să lase loc și pentru generațiile tinere.

„Am făcut o vârstă frumoasă, mă respect și vreau să mă retrag de la ansamblu, să mă pensionez. Să vină tinerii din urmă și să-mi ia locul, să ducă mai departe cântecul.

Până la un punct e bine să stai pe scenă. La un moment dat mai faci lucruri mai din spate. Pentru că talentul se îmbină cu tinerețea. Când ești pe scenă și produci un disconfort vizual, spectatorul nu te mai place, oricât ai cânta tu! Ești boșorog, să mai vină și tinerii! Eu am făcut 61 ani”, a mai spus Petrică Mîțu Stoian, potrivit sursei citate mai sus.