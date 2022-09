Post Malone s-a prăbușit pe scenă în timpul ultimului său concert. Rapperul a avut nevoie de intervenția medicilor

Rapperul american Post Malone a căzut și a avut nevoie de intervenția medicilor, potrivit

S-a întâmplat sâmbătă seara în St. Louis, la Enterprise Center, la jumătatea concertului, unde cânta „Circles”. Post Malone cânta pe o platformă care avea o gaură în centru, pe care artistul a folosit-o ca să își coboare chitara, dar care apoi nu a fost acoperită.

Potrivit sursei, artistul a făcut un pas și a căzut îngrozitr, lovindu-se. Martorii oculari susțin că un picior efectua mișcări necontrolate. Medicii au intervenit și i-au acordat îngrijiri necesare.

Pentru câteva minute, Post Malone a părăsit scena, dar a revenit după 15 minute și l până la capăt, deși se vedea că este rănit.

Rapperul a mulțumit publicului că nu a plecat și și-a cerut scuze pentru incident, iar la final a rămas pentru a semna autografe.

love you guys so much 💕

— Post Malone (@PostMalone)