Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au cunoscut pe stradă, iar după cinci zile s-au și căsătorit. Ei formează un cuplu de peste 20 de ani, iar actorul a spus că întâlnirea cu artista l-a convins că există cu adevărat conceptul de „suflete pereche”.
„Am cunoscut-o pe Dana pe stradă și după cinci zile ne-am căsătorit. Au trecut 15 ani de când ne-am cunoscut. Evident că eu cred în dragoste la prima vedere, cred în suflete-pereche. Nu cred că într-o relație nu pot apărea probleme, nu cred că nu trebuie să lupți pentru relația ta, nu cred că lucrurile sunt așa, ca în desene animate: ai cunoscut pe cineva și gata, din momentul acela totul merge uns. Nu!
Trebuie să faci compromisuri, să înțelegi. E o discuție foarte lungă, dar da, cred în suflete-pereche, cred în dragostea adevărată. (…) Noi nu am avut o dragoste din aceea cu focuri de artificii la început. A fost o dragoste care s-a construit în timp, pe încredere și pe o prietenie foarte solidă”, spunea Dragoș Bucur, în urmă cu șase ani, pentru VIVA!.
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au împreună trei copii, doi biologici – Sofia (18 ani) şi Kadri (9 ani) – și unul adoptat, o fetiță pe nume Roxana India (12 ani).
„E foarte complicat să vorbeşti despre astfel de decizii, pentru că sunt nişte decizii atât de nuanţate încât e greu să le spui în cuvinte. E un tăvălug de emoţii, nişte decizii de moment, de schimb de priviri… I-am spus că este adoptată, desigur. Roxana avea 5 ani când a venit la noi, deci a conştientizat totul.
Astea sunt nişte temeri absolut reale şi este firesc să le ei. Mai ales că nu întotdeauna se termină bine. Ştiu şi astfel de poveşti… Gândeşte-te că cei mai mulţi dintre copiii înfiaţi sunt copii abuzaţi! Gândeşte-te că ei sunt deja formaţi la 5-6 ani, tu trebuie să le îndrepţi drumul, nu ştii ce ai de făcut, e un drum foarte alunecos. Da, temerile sunt reale şi justificate. Nu îi cunosc părinţii, nu ştiu cine sunt”, a mai susținut Dragoș Bucur, cu ceva timp în urmă, în podcastul lui Cătălin Măruță.