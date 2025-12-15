B1 Inregistrari!
Povestea incredibilă de dragoste dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. S-au cunoscut pe stradă și s-au căsătorit după 5 zile: „Cred în suflete-pereche"

Povestea incredibilă de dragoste dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. S-au cunoscut pe stradă și s-au căsătorit după 5 zile: „Cred în suflete-pereche”

15 dec. 2025, 15:53
Sursa Foto: Instagram/ @dananalbaru
Cuprins
  1. Cum au devenit un cuplu Dragoș Bucur și Dana Nălbaru
  2. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii, din care unul înfiat

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au cunoscut pe stradă, iar după cinci zile s-au și căsătorit. Ei formează un cuplu de peste 20 de ani, iar actorul a spus că întâlnirea cu artista l-a convins că există cu adevărat conceptul de „suflete pereche”.

Cum au devenit un cuplu Dragoș Bucur și Dana Nălbaru

Am cunoscut-o pe Dana pe stradă și după cinci zile ne-am căsătorit. Au trecut 15 ani de când ne-am cunoscut. Evident că eu cred în dragoste la prima vedere, cred în suflete-pereche. Nu cred că într-o relație nu pot apărea probleme, nu cred că nu trebuie să lupți pentru relația ta, nu cred că lucrurile sunt așa, ca în desene animate: ai cunoscut pe cineva și gata, din momentul acela totul merge uns. Nu!

Trebuie să faci compromisuri, să înțelegi. E o discuție foarte lungă, dar da, cred în suflete-pereche, cred în dragostea adevărată. (…) Noi nu am avut o dragoste din aceea cu focuri de artificii la început. A fost o dragoste care s-a construit în timp, pe încredere și pe o prietenie foarte solidă”, spunea Dragoș Bucur, în urmă cu șase ani, pentru VIVA!.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii, din care unul înfiat

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au împreună trei copii, doi biologici – Sofia (18 ani) şi Kadri (9 ani) – și unul adoptat, o fetiță pe nume Roxana India (12 ani).

„E foarte complicat să vorbeşti despre astfel de decizii, pentru că sunt nişte decizii atât de nuanţate încât e greu să le spui în cuvinte. E un tăvălug de emoţii, nişte decizii de moment, de schimb de priviri… I-am spus că este adoptată, desigur. Roxana avea 5 ani când a venit la noi, deci a conştientizat totul.

Astea sunt nişte temeri absolut reale şi este firesc să le ei. Mai ales că nu întotdeauna se termină bine. Ştiu şi astfel de poveşti… Gândeşte-te că cei mai mulţi dintre copiii înfiaţi sunt copii abuzaţi! Gândeşte-te că ei sunt deja formaţi la 5-6 ani, tu trebuie să le îndrepţi drumul, nu ştii ce ai de făcut, e un drum foarte alunecos. Da, temerile sunt reale şi justificate. Nu îi cunosc părinţii, nu ştiu cine sunt”, a mai susținut Dragoș Bucur, cu ceva timp în urmă, în podcastul lui Cătălin Măruță.

