Povestea de iubire pe care o trăiește Anamaria Ferentz în SUA. Ce a făcut americanul de ziua ei

Celebra cântăreață Anamaria Ferentz este îndrăgostită până peste cap în SUA. Vedeta pare că și-a vindecat rănile relației anterioare, pe care a trăit-o alături de Christopher, un gălățean plecat în SUA.

Anamaria Ferentz, alături de iubit de ziua de naștere

Anamaria Ferentz a plecat deja de ani buni din România. Vedeta a lăsat numele pe care și l-a făcut cunoscut și cariera pe care a clădit-o și a ajuns în Statele Unite ale Americii unde a luat viața de la capăt. Recent, fosta solistă a postat primele fotografii cu iubitul american.

Fanii s-au bucurat să o vadă că în sfârșit și-a găsit perechea. Imaginile de la ziua de naștere a artistei sunt cu siguranță amintiri pe măsură. Iubitul a surprins-o cu o excursie în New York. Blondina care a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani radiază de fericire la brațul amorezului său care este un om de afaceri în SUA.

Anamaria Ferentz s-a îndrăgostit, a suferit și acum pare să iubească din nou! În ziua în care a împlinit 46 de ani, artista a decis să-l arate admiratorilor pe actualul partener. Cei doi au sărbătorit alături de prieteni, în New York, într-un restaurant de lux, scrie cancan.ro.

S-a despărțit de iubit

În august, Anamaria Ferentz s-a despărțit de iubitul ei, Christopher Flores. Bărbatul era mai tânăr cu câțiva ani față de vedetă. Din primele informații, distanța i-a determinat să rupă legătura amoroasă.

„Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, a spus Anamaria Ferentz, potrivit OK!.