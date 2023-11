Povestea pictorului român care uimește Italia unde a plecat ca să se poată afirma

Un pictor român face furori în Italia și e considerat de oameni ca fiind un mare artist. Visul său este să se întoarcă acasă, în România.

Un pictor originar din Pașcani, județul Iași, a cunoscut succesul în Italia, acolo unde s-a stabilit în urmă cu 16 ani, fiind comparat chiar cu pictori de seamă ai Italiei. Românii nu l-au apreciat.

Are 43 de ani împliniți, iar în urmă cu 16 ani a decis să lase în urmă Pașcaniul pentru a se face remarcat. Se întâmplă în primăvara anului 2006, când a primit vestea că Italia vrea să îl „adopte” împreună cu talentul său.

“Mi-am început această carieră, să-i spunem așa, la vârsta de 20 de ani când începeam să fac grafică în tuș pe hărtie ciocan se numea pe atunci. După o jumătate de an am început deja să lucrez în iconografia bizantină, şi am făcut asta timp de doi ani. Ulterior am trecut la faza de pictură în ulei pe pânză , reproducând peisaje și exprimând ceea ce simțeam în acea perioadă.

Nu pot spune, m-au atras și chestiile abstracte (râde). Întotdeauna am căutat să evoluez, tocmai de asta am facut foarte multa practică până să ajung să fac primul portret, în creion, desigur ulterior am reușit să fac și portrete pe pânză. Iată că în urmă cu 11 ani aveam parte și de două expoziții la Casa de Cultură Pașcani, însă dorința de a evolua și posibilitatea de a pleca din țară a venit ca o șansă pe care mi-am asumat-o.

Abia aici s-a făcut diferența, abia aici am descoperit adevărata artă și cât preț se pune pe ea“, declara Silviu Drângă în urmă cu trei ani.

Care este visul pictorului