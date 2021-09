Prima declarație a Alinei Eremia, după ce s-a infectat cu COVID-19: „Aveam sistemul imunitar slăbit”

Alina Eremia a confirmat că are o formă uşoară de COVID-19 şi a vorbit despre starea ei de sănătate.

„Nu mă simt rău, nu am făcut febră, nu sunt nici măcar obosită, mă simt foarte bine. Am descoperit, din întâmplare, că m-am îmbolnăvit”, a dezvăluit pentru FANATIK Alina Eremia.

„Acum s-a descoperit că am, am intrat imediat în izolare. M-am testat pentru că aşa obişnuiam, nu că am avut vreun simptom, nu am simţit efectiv nimic”, spune aceasta.

Alina Eremia crede că infectarea cu COVID-19 a survenit pe fondul sistemului imunitar slăbit din cauza unei bronşite de acum două săptămâni.

Alina Eremia, infectată cu COVID-19

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal.

Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de 2 săptămâni, așa că, pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea noastră”, a declarat Alina Eremia, în mediul online.

În ultima vreme, tot mai multe vedete au anunţat că s-au îmbolnăvit de coronavirus. Printre acestea se numără Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Irinel Columbeanu, Elena Merişoreanu, dar şi cântăreţe din noul val precum Theo Rose.