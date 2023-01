„Prima mea filmare a fost o scenă sexuală”: istoria tulburătoare a actorilor adolescenți de la Hollywood și a nudității

De la Jodie Foster în Taxi Driver la Brooke Shields în The Blue Lagoon, multe sunt filmele care au folosit actori adolescenți pentru roluri sexuale. În timp ce , există multe scene pe care cinematograful și televiziunea ar putea dori să le uite, arată .

Cinematografia a avut tendința de a trece cu vederea astfel de incidente cu scuza „Erau alte vremuri”

Ca și în cazul industriei muzicale, cinematografia a avut tendința de a trece cu vederea astfel de incidente cu scuza „Erau alte vremuri”. Procesul intentat de Hussey și Whiting ar putea reprezenta un început pentru mai multe astfel de scandaluri.

Industria cinematografică, în special producțiile de la sfârșitul secolului al XX-lea, este acum supusă unei reevaluări, și poate că avea nevoie de ea.

Spre exemplu, Jodie Foster, la vârsta de 12 ani, care a interpretat o fată forțată să lucreze în industria sexului în Taxi Driver. Sau Jenny Agutter care înota goală în filmul Walkabout din 1971, pe când avea doar 16 ani.

Scena a fost filmată cu consimțământul lui Agutter și nici Foster, nici Agutter nu și-au exprimat regretul sau resentimentele în legătură cu aceste roluri, dar la ce vârstă ar trebui să fie considerat un actor suficient de matur pentru a-și da acest consimțământ? Și ar trebui să li se permită să se răzgândească ulterior?

Căutând printre producțiile cinematografiei europene din anii 1970 și 1980, există zeci de filme îngrijorător de exploatatoare

Sau cum rămâne cu Nastassja Kinski? La vârsta de 13 ani, Wim Wenders a distribuit-o în filmul Wrong Move din 1975, în care apare topless într-o situație explicită sexual (la vârsta adultă, Kinski a lucrat din nou cu Wenders în Paris, Texas și Faraway, So Close).

La vârsta de 14 ani, a fost înfățișată complet goală în horror-ul Hammer To the Devil în care joacă împreună cu Christopher Lee.

La 17 ani, a jucat în comedia sexuală Stay As You Are, în care a interpretat-o pe iubita adolescentă, dezbrăcată, a lui Marcello Mastroianni, care pe atunci avea în jur de 50 de ani (iubirile „interzise” de tip Lolita par să vină cu acest teritoriu).

În 1997, Kinski a declarat: „Dacă aș fi avut pe cineva care să mă protejeze sau dacă m-aș fi simțit mai sigură pe mine, nu aș fi acceptat anumite lucruri. Lucrurile legate de nuditate. Uneori mă simțeam sfâșiată”.

Căutând printre producțiile cinematografiei europene din anii 1970 și 1980, există zeci de filme uitate pe bună dreptate, dar îngrijorător de exploatatoare, dintre care unele par să fi estompat limitele dintre „drama erotică” și abuzul sexual asupra copiilor.

Multe dintre ele sunt încă în circulație. Unele persoane au pus în contrast cinematografia europeană cu mentalitate liberală cu Hollywood-ul pudic – inclusiv Olivia Hussey.

„În Europa”, a declarat ea pentru Variety în 2018, gândindu-se la Romeo și Julieta, „multe dintre filme conțineau nuditate. Nimeni nu s-a gândit prea mult la asta”.

Dar, la fel ca argumentul „Erau alte vremuri”, replica „Asta este Europa” nu ține prea mult, nu în ultimul rând pentru că cinematograful american folosea, de asemenea, actori tineri în conținuturi sexuale sugestive.

Consiliul britanic al cenzorilor de film a tăiat două scene în care Shields era complet dezbrăcată

Brooke Shields a fost fotografiată goală pentru revista Sugar and Spice, deținută de Playboy, când avea 10 ani. În 1980, la vârsta de 14 ani, a avut rol într-o campanie publicitară controversată de natură sexuală pentru blugii Calvin Klein („Vrei să știi ce există între mine și blugi? Nimic”).

Între timp, a apărut filmul ei de succes: Pretty Baby, în care a jucat rolul fiicei de 12 ani a unei lucrătoare sexuale dintr-un bordel din New Orleans din 1917.

Regizorul a fost Louis Malle, desigur european, dar povestea a fost inițiată și co-scrisă de Polly Platt, o americancă.

Platt a fost inspirată de munca lui EJ Bellocq, un fotograf care a portretizat cartierul roșu din New Orleans, dar și de industria cinematografică exploatatoare din anii 1970.

Personajul lui Shields are o relație sexuală cu Bellocq (interpretat de Keith Carradine) și pozează pentru el dezbrăcat.

Unii, cum ar fi prezentatoarea TV americană Rona Barrett, au catalogat filmul drept „pornografie infantilă”.

Alții au judecat-o pe Shields ca fiind „matură peste vârsta ei”, aproape ca o justificare. „Privirea directă este plină de sexualitate ambivalentă”, scria despre ea revista People într-un profil din 1978. Shields nu i-a acuzat niciodată în mod direct pe alții că au exploatat-o în calitate de minoră.

Ea a declarat că a fost „protejată în naivitatea sa” în timpul controversei Calvin Klein. Iar în 2021 a declarat pentru The Guardian că „nu a fost personal afectată” de Pretty Baby, adăugând: „Nu am fost personal afectată de Pretty Baby: „Pur și simplu nu știu dacă ai putea face acel film astăzi. Cred că ar trebui să ai o actriță mai în vârstă, care să joace rolul unei tinere”.

Pretty Baby a ridicat, de asemenea, probleme de cenzură. În Marea Britanie, lansarea filmului a coincis cu adoptarea Legii privind protecția copiilor din 1978, care incrimina producerea și distribuirea de imagini „indecente” cu copii sub 16 ani.

Consiliul britanic al cenzorilor de film a tăiat două scene în care Shields era complet dezbrăcată (Malle s-a opus inițial).

După Pretty Baby, Shields, în vârstă de 14 ani, a jucat în filmul The Blue Lagoon, în rolul unei adolescente aruncate pe o insulă pustie alături de Christopher Atkins, care avea atunci 18 ani.

La fel ca și succesul de box-office al filmului, care a precedat o avalanșă de filme la fel de îndoielnice, care păreau să încerce să scape cu cât mai multă nuditate adolescentină.

Dacă o fată vrea o carieră, trebuie să fie dispusă să se dezbrace?

Printre acestea se numără Bolero, Blame It on Rio și Paradise, o imitație a filmului Blue Lagoon în care Phoebe Cates a jucat propriile scene nud, la vârsta de 17 ani. „În această afacere”, a declarat Cates pentru revista People la acea vreme, „dacă o fată vrea o carieră, trebuie să fie dispusă să se dezbrace. Dacă ai un corp frumos, de ce să nu-l arăți?”.

Cates nu a spus că s-a simțit exploatată la filmarea Paradise, deși a fost supărată pe realizatorii filmului, care, după cum a afirmat, au inserat scene de nud în plus fără consimțământul ei, folosind o dublură.

Poate că cel mai extrem precedent pentru acțiunea în justiție a lui Hussey și Whiting a fost actrița franceză Eva Ionesco, a cărei mamă Irina a fotografiat-o, și a permis altora să facă acest lucru, în situații nud și sexualizate începând cu vârsta de cinci ani.

Înainte de a împlini 13 ani, Ionesco a fost înfățișată goală în Playboy-ul italian și pe coperta revistei germane Der Spiegel, ca să nu mai vorbim de mai multe filme europene.

După o serie de procese, instanțele franceze au obligat-o pe Irina Ionesco să îi plătească fiicei sale peste 80.000 de euro drept despăgubiri, să distrugă sau să predea negativele și să se abțină de la „expunerea, vânzarea sau transmiterea” imaginilor cu Eva fără consimțământul acesteia.

Plângerea lui Whiting și Hussey împotriva Romeo și Julieta pare considerabil mai blândă. În scena controversată din Romeo și Julieta, fesele lui Whiting sunt vizibile și, pentru o fracțiune de secundă, pieptul lui Hussey este expus.

După cum a subliniat fiul lui Zeffirelli, Pippo, actorii au vorbit adesea în mod favorabil despre experiențele lor la realizarea filmului. În 2018, Hussey a declarat: „În 2018, Hussey a spus: „Toată lumea se gândește: ‘Erau atât de tineri încât probabil că nu și-au dat seama ce fac’. Dar noi eram foarte conștienți”.

Jodie Foster, Robert De Niro și Martin Scorsese la filmarea filmului Taxi Driver, în care Foster, la vârsta de 12 ani, a jucat rolul unei fete forțate să lucreze în industria sexului.

După cum am văzut, mulți actori implicați în astfel de cazuri au spus lucruri similare – dar acest lucru nu le invalidează neapărat afirmațiile, potrivit lui Jonathan Wheeler, un avocat specializat în cazuri de abuz asupra copiilor: „Dacă cineva a fost abuzat și chiar a declarat oficial: „Nu am simțit că am fost abuzat la momentul respectiv”, sau „Am crezut că am avut o experiență grozavă pe platou”, iar mai târziu spune că se gândește că a fost exploatat, s-ar putea să nu fie o problemă”.

Tendința de astăzi este de a fi mai deschis și mai onest cu privire la sexualitatea adolescenților, așa cum se vede în emisiuni precum Euphoria de la HBO și Sex Education de la Netflix.

Dar, în mare parte ca urmare a #MeToo și a scandalului Harvey Weinstein, protecțiile pentru tinerii actori sunt mai solide astăzi. Cei care interpretează adolescenți au aproape întotdeauna peste 18 ani și au adesea clauze de interzicere a nuditate în contractele lor.