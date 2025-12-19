Kristin Cabot, directoarea de HR care a fost prinsă în brațele , la concertul Coldplay, a dat primele declarații la cinci luni de la

Kristin Cabot: A fost doar un sărut

„Am făcut o greșeală, dar nu meritam să fiu amenințată cu moartea. A fost primul și singurul sărut. Am luat o decizie proastă, am băut câteva pahare, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu. Mi-am asumat responsabilitatea și pentru asta. E prețul pe care am ales să-l plătesc”, a susținut Kristin Cabot, pentru

Cabot și-a pierdut atunci slujba, s-a stricat relațiile cu apropiații și a devenit ținta glumelor, dar și a amenințărilor pe internet. Femeia a mai susținut că a ajuns să-și facă griji și pentru siguranța copiilor, din cauza amenințărilor cu moartea pe care le primeau.

„Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci tăcerea celor care mă cunoșteau și au ales să dispară”, a adăugat Kristin Cabot.

Ce au făcut Kristin Cabot și Andy Byron după incident

Ea a povestit că după incident a mers cu Andy Byron la un bar și au discutat disperați ce ar trebui să facă. Ei au mers apoi în apartamentul ei și au scris un mail pentru a informa compania despre cele întâmplate. N-au mai apucat să-l trimită deoarece clipul cu ei deja făcuse înconjurul lumii.