B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: „Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci…”

Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: „Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci…”

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 13:11
Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: „Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci...”
Sursă foto: TikTok/ @instaagraace
Cuprins
  1. Kristin Cabot: A fost doar un sărut
  2. Ce au făcut Kristin Cabot și Andy Byron după incident

Kristin Cabot, directoarea de HR care a fost prinsă în brațele șefului său, la concertul Coldplay, a dat primele declarații la cinci luni de la incident.

Kristin Cabot: A fost doar un sărut

„Am făcut o greșeală, dar nu meritam să fiu amenințată cu moartea. A fost primul și singurul sărut. Am luat o decizie proastă, am băut câteva pahare, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu. Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. E prețul pe care am ales să-l plătesc”, a susținut Kristin Cabot, pentru The New York Times.

Cabot și-a pierdut atunci slujba, s-a stricat relațiile cu apropiații și a devenit ținta glumelor, dar și a amenințărilor pe internet. Femeia a mai susținut că a ajuns să-și facă griji și pentru siguranța copiilor, din cauza amenințărilor cu moartea pe care le primeau.

„Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci tăcerea celor care mă cunoșteau și au ales să dispară”, a adăugat Kristin Cabot.

Ce au făcut Kristin Cabot și Andy Byron după incident

Ea a povestit că după incident a mers cu Andy Byron la un bar și au discutat disperați ce ar trebui să facă. Ei au mers apoi în apartamentul ei și au scris un mail pentru a informa compania despre cele întâmplate. N-au mai apucat să-l trimită deoarece clipul cu ei deja făcuse înconjurul lumii.

Tags:
Citește și...
O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
Monden
O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
„Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
Monden
„Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
Cornel Păsat, părăsit din nou de soție: Eu nu îmi doresc divorțul, dar…
Monden
Cornel Păsat, părăsit din nou de soție: Eu nu îmi doresc divorțul, dar…
Profețiile celebrei clarvăzătoare Baba Vanga pentru 2026: Ce ne rezervă viitorul? Scenarii catastrofale pentru anul care vine
Monden
Profețiile celebrei clarvăzătoare Baba Vanga pentru 2026: Ce ne rezervă viitorul? Scenarii catastrofale pentru anul care vine
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Monden
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Monden
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Monden
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Bianca Drăgușanu, certată de un martor după ce a provocat un accident: „Nu cumva vrei să mă iei și la bătaie?”
Monden
Bianca Drăgușanu, certată de un martor după ce a provocat un accident: „Nu cumva vrei să mă iei și la bătaie?”
Anca Pandrea, probleme înainte de Sărbători. Ce s-a întâmplat și cum se pregătește de Crăciun
Monden
Anca Pandrea, probleme înainte de Sărbători. Ce s-a întâmplat și cum se pregătește de Crăciun
Schimbare revoluționară anunțată de organizatorii Premiilor Oscar. Ce se întâmplă cu ceremonia de decernare
Monden
Schimbare revoluționară anunțată de organizatorii Premiilor Oscar. Ce se întâmplă cu ceremonia de decernare
Ultima oră
15:09 - O nouă pierdere uriașă pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner, a murit și mama ei
15:04 - Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
14:59 - Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
14:43 - „Este otrava din farfurie”. Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație
14:36 - Ce bonificație vor primi cei care și-au plătit la timp taxele. Anunțul mult așteptat făcut de Ministerul de Finanțe
14:32 - Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)
14:14 - Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
14:12 - Echilibrul Digital între Detoxifiere Necesară și Divertisment de Calitate
14:05 - Putin comentează imaginile lui Zelenski din Kupiansk: „Este actor și un actor talentat”
14:01 - Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală