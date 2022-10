Primele dezvăluiri ale Anamariei Prodan despre relația cu Adrian Iordache

Anamaria Prodan și Adrian Iordache nu sunt într-o relație amoroasă. Relația dintre cei doi este una de prietenie, impresara evidențiind acest aspect în interviul acordat pentru click.ro. Aceasta a povestit despre seara pe care au petrecut-o împreună, extrem de apropiați, fiind un subiect foarte discutat în mass-media.

Anamaria Prodan despre relația cu Adrian Iordache

Se pare că Adrian Iordache este primul jucător pe care impresara l-a transferat în străinătate, iar Anamaria Prodan mărturisește că îl vede ca pe un frate, cunoscându-se de atâția ani de zile.

„Adrian îmi este prieten. Niciodată nu am avut idilă sau alte povești! Ne respectăm și toată viața vom rămâne prieteni. Este primul jucător pe care l-am transferat, cum am intrat în lumea fotbalului. Am rămas ca frații și așa suntem și astăzi. Este parte din familia mea, așa cum sunt toți jucătorii mei. Eu cu jucătorii sau cu antrenorii mei nu am avut idile! Ne-am respectat și ne respectăm enorm. Când voi avea pe cineva în viața mea voi anunța”, a declarat, în exclusivitate pentru Click!, Anamaria Prodan.

Impresara s-a lansat în politică

Cu toate că Anamaria Prodan a traversat o perioadă neagră în viața ei, se pare că afacerista încearcă să și vrea să adauge și ceva în plus. Impresara s-a alăturat de curând partidului A.P.P și pare că vrea să revină cu mai multă putere și mai multă încredere, pentru a arăta o nouă versiune a sa după .

„(…)Până acum, singura politică pe care am făcut-o a fost politica familiei mele, a soțului meu. Până acum!(…) Surorilor, toate suntem puternice! Toate merităm să fim respectate! Să beneficiem de șanse egale, de stimă, de libertate! Nu suntem bunul nimănui din lumea asta!

Numai că, nu toate avem încredere în noi! Acum a venit timpul să îmi canalizez toată energia și forța către cauza noastră, a femeilor. Trebuie să ne trezim! Să ne respectăm! Să avem încredere în noi înșine!

Am fost alături de Codrin Ștefănescu încă de la formarea Alianței Pentru Patrie, din respect pentru el, dar și pentru că simt românește și rezonez cu principiile creștine, tradiționaliste și patriotice ale A.P.P.(…)”, a transmis Anamaria Prodan, pe Instagram, dezvăluind în ce constă proiectul ei din politică.