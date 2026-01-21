Primul cuplu de la Desafio, momente tandre în competiție. Competiția Desafio 2025 abia a început, dar Cupidon și-a făcut simțită prezența printre concurenți. Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapperul Ian par a fi protagoniștii unei povești de iubire la Desafio, iar chimia dintre ei este vizibilă chiar de la primele imagini.
Delia și Lino Golden au avut o relație scurtă, de doar un an, timp în care s-au și căsătorit, apoi au divorțat rapid. După despărțire, Delia a încercat să se apropie de Auday, cunoscut drept esteticianul vedetelor, însă, relația nu a durat.
Acum, în cadrul aventurii Desafio, filmările au început pe 10 noiembrie 2025, iar apropierea dintre Delia și Ian s-a văzut cu ochiul liber.
În mijlocul junglei, între cei doi concurenți s-au legat momente intime și sincere. Într-un moment surprins de camere, în timp ce stăteau pe o bancă care s-a rupt, Ian a profitat de ocazie pentru a-și mărturisi sentimentele.
„Este viață grea pe acest wasteland, dar alături de Delia este mult mai ușoară și plăcută”, a spus Ian în timpul testimonialelor, potrivit Cancan.
Pentru Delia și Ian, această conexiune poate însemna un nou început, iar pentru spectatori, o poveste de iubire ce adaugă un plus de emoție competiției Desafio.
Desafio: Aventura este un reality game show inovator care combină competiția sportivă, strategiile de echipă și dinamica socială între concurenți. Formatul său distinct îl diferențiază de alte programe similare difuzate până acum în România.
Delia Salchievici și trapperul Ian sunt concurenții echipei Norocoșii. Iată lista completă cu cei 8 concurenți:
Participanții sunt împărțiți în trei echipe cu identități și stiluri diferite:
Norocoșii – cei care se bazează pe șansă
Luptătorii – concurenții care pun accent pe forță și perseverență
Visătorii – cei conduși de intuiție, creativitate și visuri
Fiecare echipă reflectă un tipar uman distinct, creând astfel o dinamică complexă între grupuri, potrivit TVMania.
Competiția se desfășoară în jurul unor teritorii variabile, pe care echipele le pot câștiga sau pierde săptămânal:
Vila de lux – pentru câștigători, oferă confort și facilități
Satul localnicilor – condiții moderate, unde concurenții trebuie să se adapteze vieții comunitare
Pustiul – zona cea mai dură, unde învingătorii sunt lipsiți de resurse și se confruntă cu dificultăți
Această rotație a spațiilor aduce tensiune și imprevizibilitate, menținând interesul publicului și forțând concurenții să fie flexibili.
Schimbarea constantă a condițiilor între lux, viața simplă și supraviețuire testează nu doar abilitățile fizice ale concurenților, ci și capacitatea lor de adaptare și reziliență. Nimeni nu este în siguranță, iar traiectoria fiecărei echipe poate oscila rapid.