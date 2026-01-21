Primul cuplu de la Desafio, momente tandre în competiție. Competiția Desafio 2025 abia a început, dar Cupidon și-a făcut simțită prezența printre concurenți. Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapperul Ian par a fi protagoniștii unei povești de iubire la Desafio, iar chimia dintre ei este vizibilă chiar de la primele imagini.

Cu cine a fost căsătorită Delia

Delia și au avut o relație scurtă, de doar un an, timp în care s-au și căsătorit, apoi au divorțat rapid. După despărțire, Delia a încercat să se apropie de Auday, cunoscut drept esteticianul vedetelor, însă, relația nu a durat.

Acum, în cadrul aventurii Desafio, filmările au început pe 10 noiembrie 2025, iar apropierea dintre Delia și Ian s-a văzut cu ochiul liber.

Primul cuplu de la Desafio. Cum s-a dezvoltat relația în jungla din Thailanda

În mijlocul junglei, între cei doi concurenți s-au legat momente intime și sincere. Într-un moment surprins de camere, în timp ce stăteau pe o bancă care s-a rupt, Ian a profitat de ocazie pentru a-și mărturisi sentimentele.

„Este viață grea pe acest wasteland, dar alături de Delia este mult mai ușoară și plăcută”, a spus Ian în timpul testimonialelor, potrivit .

Primul cuplu de la Desafio. Ce înseamnă această poveste pentru concurenți și pentru competiție

Pentru Delia și Ian, această conexiune poate însemna un nou început, iar pentru spectatori, o poveste de iubire ce adaugă un plus de emoție competiției Desafio.

Primul cuplu de la Desafio. Din ce echipă fac parte Delia Salchievici și trapperul Ian

Desafio: Aventura este un reality game show inovator care combină competiția sportivă, strategiile de echipă și dinamica socială între concurenți. Formatul său distinct îl diferențiază de alte programe similare difuzate până acum în România.

Delia Salchievici și trapperul Ian sunt concurenții echipei Norocoșii. Iată lista completă cu cei 8 concurenți:

Delia Salchievici

Sergiu Califar

Alina Ceban

Nicolae Lupșor

Florin Prunea

Bettyshor

Ian (Anghel Bogdan Georgian)

Codruța Sanfira

Cum sunt împărțiți concurenții în Desafio

Participanții sunt împărțiți în trei echipe cu identități și stiluri diferite:

Norocoșii – cei care se bazează pe șansă

Luptătorii – concurenții care pun accent pe forță și perseverență

Visătorii – cei conduși de intuiție, creativitate și visuri

Fiecare echipă reflectă un tipar uman distinct, creând astfel o dinamică complexă între grupuri, potrivit .

Cum funcționează competiția și care sunt teritoriile de luptă

Competiția se desfășoară în jurul unor teritorii variabile, pe care echipele le pot câștiga sau pierde săptămânal:

Vila de lux – pentru câștigători, oferă confort și facilități

Satul localnicilor – condiții moderate, unde concurenții trebuie să se adapteze vieții comunitare

Pustiul – zona cea mai dură, unde învingătorii sunt lipsiți de resurse și se confruntă cu dificultăți

Această rotație a spațiilor aduce tensiune și imprevizibilitate, menținând interesul publicului și forțând concurenții să fie flexibili.

Ce impact are această structură asupra participanților

Schimbarea constantă a condițiilor între lux, viața simplă și supraviețuire testează nu doar abilitățile fizice ale concurenților, ci și capacitatea lor de adaptare și reziliență. Nimeni nu este în siguranță, iar traiectoria fiecărei echipe poate oscila rapid.