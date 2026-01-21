B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți

Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți

Ana Maria
21 ian. 2026, 09:34
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Sursa foto: Facebook / @Desafio: Aventura
Cuprins
  1. Cu cine a fost căsătorită Delia
  2. Primul cuplu de la Desafio. Cum s-a dezvoltat relația în jungla din Thailanda
  3. Primul cuplu de la Desafio. Ce înseamnă această poveste pentru concurenți și pentru competiție
  4. Primul cuplu de la Desafio. Din ce echipă fac parte Delia Salchievici și trapperul Ian
  5. Cum sunt împărțiți concurenții în Desafio
  6. Cum funcționează competiția și care sunt teritoriile de luptă
  7. Ce impact are această structură asupra participanților

Primul cuplu de la Desafio, momente tandre în competiție. Competiția Desafio 2025 abia a început, dar Cupidon și-a făcut simțită prezența printre concurenți. Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și trapperul Ian par a fi protagoniștii unei povești de iubire la Desafio, iar chimia dintre ei este vizibilă chiar de la primele imagini.

Cu cine a fost căsătorită Delia

Delia și Lino Golden au avut o relație scurtă, de doar un an, timp în care s-au și căsătorit, apoi au divorțat rapid. După despărțire, Delia a încercat să se apropie de Auday, cunoscut drept esteticianul vedetelor, însă, relația nu a durat.

Acum, în cadrul aventurii Desafio, filmările au început pe 10 noiembrie 2025, iar apropierea dintre Delia și Ian s-a văzut cu ochiul liber.

Primul cuplu de la Desafio. Cum s-a dezvoltat relația în jungla din Thailanda

În mijlocul junglei, între cei doi concurenți s-au legat momente intime și sincere. Într-un moment surprins de camere, în timp ce stăteau pe o bancă care s-a rupt, Ian a profitat de ocazie pentru a-și mărturisi sentimentele.

Este viață grea pe acest wasteland, dar alături de Delia este mult mai ușoară și plăcută”, a spus Ian în timpul testimonialelor, potrivit Cancan.

Primul cuplu de la Desafio. Ce înseamnă această poveste pentru concurenți și pentru competiție

Pentru Delia și Ian, această conexiune poate însemna un nou început, iar pentru spectatori, o poveste de iubire ce adaugă un plus de emoție competiției Desafio.

Primul cuplu de la Desafio. Din ce echipă fac parte Delia Salchievici și trapperul Ian

Desafio: Aventura este un reality game show inovator care combină competiția sportivă, strategiile de echipă și dinamica socială între concurenți. Formatul său distinct îl diferențiază de alte programe similare difuzate până acum în România.

Delia Salchievici și trapperul Ian sunt concurenții echipei Norocoșii. Iată lista completă cu cei 8 concurenți:

  • Delia Salchievici
  • Sergiu Califar
  • Alina Ceban
  • Nicolae Lupșor
  • Florin Prunea
  • Bettyshor
  • Ian (Anghel Bogdan Georgian)
  • Codruța Sanfira

Cum sunt împărțiți concurenții în Desafio

Participanții sunt împărțiți în trei echipe cu identități și stiluri diferite:

  • Norocoșii – cei care se bazează pe șansă

  • Luptătorii – concurenții care pun accent pe forță și perseverență

  • Visătorii – cei conduși de intuiție, creativitate și visuri

Fiecare echipă reflectă un tipar uman distinct, creând astfel o dinamică complexă între grupuri, potrivit TVMania.

Cum funcționează competiția și care sunt teritoriile de luptă

Competiția se desfășoară în jurul unor teritorii variabile, pe care echipele le pot câștiga sau pierde săptămânal:

  • Vila de lux – pentru câștigători, oferă confort și facilități

  • Satul localnicilor – condiții moderate, unde concurenții trebuie să se adapteze vieții comunitare

  • Pustiul – zona cea mai dură, unde învingătorii sunt lipsiți de resurse și se confruntă cu dificultăți

Această rotație a spațiilor aduce tensiune și imprevizibilitate, menținând interesul publicului și forțând concurenții să fie flexibili.

Ce impact are această structură asupra participanților

Schimbarea constantă a condițiilor între lux, viața simplă și supraviețuire testează nu doar abilitățile fizice ale concurenților, ci și capacitatea lor de adaptare și reziliență. Nimeni nu este în siguranță, iar traiectoria fiecărei echipe poate oscila rapid.

Tags:
Citește și...
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Monden
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Monden
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Monden
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Monden
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Monden
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Iulia Pârlea, declarații în lacrimi despre relația cu Alex Pițurcă: „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”
Monden
Iulia Pârlea, declarații în lacrimi despre relația cu Alex Pițurcă: „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”
Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
Monden
Dan Negru, după gafa Paulei Seling: „România nu e mică, e doar împărțită”
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Monden
Mihai Onilă crede că soția i-a fost mamă într-o altă viață. Cum a ajuns la această concluzie: „Am călătorit în multe vieți în trecutul meu”
Ultima oră
10:24 - Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
10:19 - Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
10:15 - Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:37 - Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
08:59 - Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării