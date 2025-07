Primul cuplu de la „Insula Iubirii” a oferit declarații despre experiența din Thailanda: „O experiență intensă”

se pregătește să ajungă pe micile ecrane și, după ce au fost anunțate, a venit și rândul cuplurilor. Primul cuplu pe care show-ul tentației l-a dezvăluit este format din doi tineri, care se află alături unul de celălalt de 10 ani.

Cei doi sunt din Brașov și sunt antreprenori. Aceștia sunt logodiți și au trăit experiența de pe „insulă” la cote maxime. Apropiați de vârstă, Francesca și Cristi au crescut practic împreună, iar testul tentației este decisiv pentru relația lor.

Cum a fost experiența „Insula Iubirii” pentru Francesca și Cristi

Cei doi au povestit cât de intensă a fost perioada de pe nisipurile thailandeze. De la agonie la extaz, toate stările au pus stăpânire pe cuplul din Brașov.

Potrivit spuselor Francescăi, cei doi s-au înscris la emisiune dintr-o joacă, iar faptul că au participat a fost o surpriză inclusiv pentru ei.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagini. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg, iar acum aștept cu nerăbdare data de 21, la fel ca voi, să văd și eu ce am făcut pe acolo”, a spus Francesca, pe TikTok, conform

Cristi a fost „zgârcit” la declarații, însă bărbatul a menționat faptul că emoția a fost la ea acasă, iar această călătorie l-a ajutat să se redescopere.

„Am participat împreună cu Francesca dintr-un motiv anume. Acest motiv îl veți descoperi pe parcursul difuzării emisiunii, dar acum o să mă rezum la a mulțumi din suflet echipei pentru această experiență unică, minunată. A fost o călătorie plină de emoție, adevăruri, dezvăluiri, care, efectiv, m-au făcut să mă redescopăr și cu siguranță m-a făcut să exteriorez lucruri pe care nu mă gândeam că o să pot să le exteriorizez în fața camerei”, a spus Cristi.